Фильм "Отряд самоубийц: миссия навылет" возглавил отечественный кинопрокат в выходные

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Фантастический боевик "Отряд самоубийц: миссия навылет" стал лидером российского проката, собрав 324,5 млн рублей за период с 5 по 8 августа. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.

Американский фильм режиссера Джеймса Ганна вышел в российский прокат 5 августа. "Отряд самоубийц" собирают вновь, чтобы уничтожить оружие из сверхсекретной лаборатории, находящейся на крошечном островном государстве. Главные роли в фильме исполнили Идрис Эльба, Марго Робби, Джон Сина и другие.

Второе место по кассовым сборам заняла картина компании Disney "Круиз по джунглям", собравшая за четыре дня 120,5 млн рублей. Сюжет фильма, режиссером которого является Жауме Кольет-Серра, рассказывает об исследовательнице дикой природы Лили Хоутон и ее брате, которые отправляются в компании капитана Фрэнка в плавание через джунгли, чтобы отыскать дерево, по легендам, обладающее целительными свойствами. В фильме снимались Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Джесси Племонс, Пол Джаматти и другие.

На третьей строчке рейтинга оказался американский фантастический триллер "Время", собравший 40,5 млн рублей. Сюжет фильма режиссера М. Найт Шьямалана, за основу которого взят швейцарский комикс "Замок из песка", рассказывает о 13 героях, которые во время отдыха на пляже обнаружили, что течение времени ускорилось настолько, что они стали стареть на глазах. Роли в фильме исполнили Гаэль Гарсиа Берналь, Вики Крипс, Элайза Сканлен и другие.