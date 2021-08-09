{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Стивен Кинг планирует написать книгу о пандемии

Писатель отметил, что это будет непросто

ТАСС, 9 августа. Американский писатель Стивен Кинг намерен написать книгу, посвященную пандемии коронавируса. Об этом Кинг заявил в эфире ток-шоу The View c Вупи Голдберг.

"Я хочу написать книгу, рассказывающую непосредственно о коронавирусе. Хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они проявят себя в романе. Это будет непросто", - сказал писатель.
Также Кинг отметил, что пандемия повлияла и на написание детективного романа "Билли Саммерс", опубликованного в августе 2021 года. Действие книги происходит в 2020 году. По сюжету герои отправляются в круиз, однако в 2020 году это было невозможно из-за введенных антикоронавирусных ограничений, поэтому писателю пришлось перенести события из 2020 в 2019 год, чтобы история выглядела правдоподобной.

Стивен Кинг - автор более чем 50 романов, которые разошлись тиражом почти в 350 млн экземпляров. Его первый роман "Кэрри" появился в середине 1970-х годов, за ним последовал роман "Сияние", принесший ему известность. В 2003 году он был удостоен медали Национального книжного фонда за выдающийся вклад в американскую литературу, а в 2014 году был награжден Национальной медалью за достижения в искусстве.

Теги
Кинг, СтивенПандемия COVID-19
"Создавать миры из звука". Чтецы рассказали о работе по озвучиванию книг
О том, почему озвучивать книги Льва Толстого сложнее, чем Федора Достоевского, а также какими навыками нужно обладать чтецам - в материале ТАСС
"Создавать миры из звука". Чтецы рассказали о работе по озвучиванию книг
Читать полностью