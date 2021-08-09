Умер писатель Виктор Лихоносов

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Российский писатель, автор произведений о казачестве и Краснодарском крае Виктор Лихоносов умер на Кубани, сообщил в Telegram-канале в понедельник глава региона Вениамин Кондратьев.

"Ушел из жизни известный кубанский и российский писатель - Виктор Иванович Лихоносов. Автор романа "Наш маленький Париж", публицист, Герой труда Кубани. Он всю свою жизнь писал об истории Кубани, казаках. Был настоящим патриотом, искренне и беззаветно любившим свой родной край, своих земляков. Виктор Лихоносов воспел кубанскую землю, создав литературный памятник Екатеринодару-Краснодару", - говорится в сообщении губернатора.

Он выразил соболезнования родным и близким писателя, умершего на 86-м году жизни.

"Мы никогда не придем в себя от этой утраты, Виктор Иванович всегда останется символом и примером того, что мы называем высшим образцом словесности", - заявила ТАСС председатель правления "Союза писателей Кубани" Светлана Макарова. Она уточнила, что, по предварительным данным, он умер от последствий коронавируса.