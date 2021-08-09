Телезрителям покажут все этапы подготовки к съемкам фильма "Вызов" на МКС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Телезрители увидят все этапы подготовки к съемкам фильма "Вызов" - первого фильма в истории, который будет снят на Международной космической станции (МКС), сообщили журналистам в пресс-службе Первого канала в понедельник.

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"Первый канал в марте приступил к съемкам документального реалити о том, как готовится этот уникальный проект. Зрители Первого увидят все этапы подготовки к полету - от кастинга на главную роль до окончания занятий прошедших сложнейший отбор актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко", - сообщили в пресс-службе.

Новое реалити начнется с сентября и будет выходить по воскресеньям. Это не просто первое кино на орбите, а часть совместного научно-просветительского проекта Первого канала и государственной корпорации "Роскосмос". В реалити-шоу примут участие специалисты Роскосмоса, которые создают и испытывают космическую технику, готовят космонавтов к полету.

По сюжету фильма с рабочим названием "Вызов", девушка-специалист в силу обстоятельств за месяц должна подготовиться к полету и отправиться на МКС для решения важной задачи, поставленной Роскосмосом.

В Центре подготовки космонавтов "новобранцы" изучают тома инструкций для любой нештатной ситуации и проводят изнурительные тренировки вместе со своими дублерами. "Орбитальные перегрузки, выживание на поверхности планеты после приземления - все, как у космонавтов", - отметили в пресс-службе.

В проекте расскажут о системе подготовки космонавтов Роскосмоса, выполняющих сложнейшие операции на орбите Международной космической станции, и о новых космических технологиях России, которые обеспечивают независимый выход страны в космическое пространство.