Джонни Депп получит почетную премию на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне

МАДРИД, 9 августа. /ТАСС/. Американский актер Джонни Депп получит почетную премию за вклад в кинематограф на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте смотра, который пойдет с 17 по 25 сентября.

"Джонни Депп, один из самых талантливых и многоплановых актеров современного кинематографа, получит премию "Доностия" в среду, 22 сентября, <...> в рамках 69-го фестиваля в Сан-Себастьяне", - отметили организаторы.

Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне проходит ежегодно с 1953 года и считается одним из самых престижных в Европе. Смотр несколько раз становился площадкой для знаковых премьер в мировом кинематографе. Именно на арене в Сан-Себастьяне состоялась европейская премьера саги "Звездные войны" (Star Wars), а также мир впервые увидел картину "На север через северо-запад" (North by Northwest, 1959) Альфреда Хичкока.

Ранее организаторы смотра сообщили, что решили отказаться от гендерного принципа при присуждении наград.