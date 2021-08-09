Фонд культурных инициатив рассмотрит VR-проекты, идеи фестивалей и постановок

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Среди заявок, поданных на получение гранта от Президентского фонда культурных инициатив, есть проекты, связанные с VR-технологиями, новыми фестивалями и театральными постановками. Об этом сообщил в понедельник по итогам заявочной кампании композитор, председатель экспертного совета фонда Игорь Матвиенко.

"Нам предстоит оценить проекты, связанные с VR-технологиями, акселерационные платформы для творческих людей, идеи крупных фестивалей и новых театральных постановок. Проекты разноплановые, мы каждый рассмотрим внимательно, постараемся вникнуть и понять замысел и ценность", - отметил Матвиенко, слова которого привела пресс-служба фонда.

На конкурс поступили работы от коллективов разного уровня. "Важно, что коллективы, которые могли принять в нем участие, абсолютно разные - свои идеи подали небольшие команды, начиная от домов культуры и ансамблей, музыкальные команды, и масштабные проекты, представляющие собой синтез нескольких направлений культуры и искусства", - рассказал председатель экспертного совета.

Всего в период с 15 июня по 6 августа в информационной системе фонда зарегистрировались свыше 38 тыс. авторов проектов практически из всех регионов РФ, были приняты 12 460 заявок. Общая сумма смет проектов составила более 84 млрд рублей, сообщили ранее ТАСС в пресс-службе фонда. Большинство заявок касаются проведения образовательных и наставнических проектов (22,9% от общего количества заявок).

"Теперь задача экспертов - оценить проекты, выявить самые важные, полезные, прорывные. Мы верим в наших участников и убеждены, что с поддержкой фонда они смогут не только реализовать свой творческий потенциал, но и сделать жизнь тысяч людей интереснее и ярче", - сказал гендиректор фонда Павел Карманов.

Общий фонд грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив составляет 3,5 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер. Заявки на конкурс принимаются по восьми тематическим направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ". Наиболее популярными среди участников стали направления "Культурный код", "Место силы" и "Молодые лидеры". Итоги конкурса подведут в сентябре.