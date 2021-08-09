Цензурированная версия фильма-победителя Берлинале получила прокатное удостоверение в РФ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Министерство культуры России выдало прокатное удостоверение цензурированной версии фильма - победителя Берлинале-2021 "Неудачный трах, или Безумное порно" Раду Жуде, также изменено его название. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании-прокатчика Capella Film.

"Минкультуры выдало прокатное удостоверение, но это режиссерская версия, цензурированная режиссером, с использованием черных плашек-квадратов на порно-сценах", - пояснил прокатчик.

В новой версии также заменено название, в России фильм выйдет под заголовком "Безумное кино для взрослых".

В июне Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения ленте, поскольку ее содержание не соответствовало законодательству России.

Сатирическая картина "Неудачный трах, или Безумное порно" рассказывает об учительнице истории в престижной школе, чья карьера оказывается под угрозой после того, как в интернет попадает ролик интимного характера с ее участием. Проект создавался в период пандемии, поэтому все артисты в нем снимались в масках. Фильм получил "Золотого медведя" Берлинале в 2021 году. Румынский режиссер Раду Жуде становится лауреатом Берлинского кинофестиваля не в первый раз: в 2015 году он получил "Серебряного медведя" за режиссуру фильма "Браво!".