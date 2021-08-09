Усадьбу Набокова в Ленинградской области отреставрируют к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Усадебный дом писателя Владимира Набокова в селе Рождествено Ленинградской области отреставрируют к 2024 году. Специалисты отремонтируют фундамент, фасады и интерьеры здания, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Усадебный дом Набокова в Рождествено готовится к комплексной реставрации, которая завершится в 2024 году. Задача реставраторов - восстановить архитектурный облик памятника конца XIX - начала ХХ веков", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, музей-усадьба "Рождествено" - объект культурного наследия федерального значения. Специалисты отремонтируют фундамент и крышу дома, приведут в порядок интерьеры здания и отреставрируют его фасады, обновят инженерные коммуникации и сделают туалеты. Во время работ в здании также заменят прогнившие деревянные межэтажные перекрытия, поврежденные участки деревянной обшивки стен, внутренние заполнения дверных и оконных проемов. Также в усадьбе планируется сделать перепланировку цокольного этажа, отремонтировать лестницы, восстановить флагшток на бельведере, а для людей с ограниченными возможностями здоровья установить подъемник.

"Восполнение утраченных элементов производится по сохранившимся образцам и по обмерным чертежам, выполненным до пожара 1995 года. В усадьбе восстановят подлинный интерьер парадного зала. Интерьеры комнат будут выполнены по типологии загородной усадьбы второй половины XIX века с восстановлением отдельных элементов, известных нам по сохранившими историческим материалам. Кроме того, реставраторы восстановят изразцовые печи", - процитировали в пресс-службе председателя регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя.

Коллекция музея-усадьбы "Рождествено" насчитывает более 7 тыс. предметов. Наиболее ценными для музея являются экспонаты, связанные с последними владельцами усадьбы Рукавишниковыми-Набоковыми: семейный альбом Набоковых, книги с дарственной надписью писателя и предметы мебели, пополнившие коллекцию в последние годы. Кроме того, в музее хранится краеведческая коллекция: мебель и предметы быта XIX века, а также коллекции бабочек. Одна из них датируется началом XX века, вторая - современная, собранная по произведениям Владимира Набокова.

Также на территории бывшего имения сохранился парк, где до настоящего времени растут липы, дубы, березы и ели. Сотрудники музея проводят там экскурсии, несмотря на реставрацию усадьбы.