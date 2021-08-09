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Путин постановил учредить орден "За заслуги в культуре и искусстве"

Кроме того, президент постановил учредить медаль "За труды в культуре и искусстве"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин постановил учредить орден "За заслуги в культуре и искусстве", а также медаль "За труды в культуре и искусстве". Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: учредить орден "За заслуги в культуре и искусстве" и медаль "За труды в культуре и искусстве", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Документом утвержден статут, описание и изображение ордена, а также приводятся положение о медали, ее описание и рисунок.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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