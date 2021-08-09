Худрук театра "Модерн" Юрий Грымов стал заслуженным артистом РФ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ художественному руководителю Московского драматического театра "Модерн", режиссеру, сценаристу и продюсеру Юрию Грымову. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе театра.

"Указом президента Российской Федерации <...> "О награждении государственными наградами Российской Федерации" художественному руководителю Московского драматического театра "Модерн", почетному деятелю искусств города Москвы, режиссеру Грымову Юрию Вячеславовичу присвоено почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации", - процитировал представитель пресс-службы.

Он отметил, что за свою карьеру Грымов получил более 70 наград, в том числе звание "Почетный деятель искусств города Москвы", Гран-при Забайкальского международного кинофестиваля и премию "Ника". "Теперь Юрий Вячеславович Грымов удостоен звания заслуженного артиста РФ", - подчеркнул собеседник агентства.

Сам Грымов также поделился своими чувствами с ТАСС. "Для меня это было неожиданно. Я всегда в меньшей степени думаю про какие-либо награды, фестивали и так далее", - сказал он.

"Это очень приятно, особенно это приятно моим родителям, я уверен, что это счастье, когда родители радуются. Мне тоже очень приятно, это приятно для театра, это почетно. Я горд тем, что в моей жизни были такие люди, как Алексей Баталов, Петр Наумович Фоменко, Алексей Петренко, что мы служили одному делу - русскому театру, кинематографу. Звание заслуженного артиста или народного артиста ко многому обязывает, я это понимаю, видя перед собой такие примеры. Конечно, такое внимание очень приятно", - признался Грымов.

О Грымове

Юрий Грымов родился в 1965 году в Москве. Окончил Институт истории культур по специальности "Культурология". Академик Российской академии кинематографических искусств "Ника", академик рекламы (АКАР). Поставил около 20 спектаклей. Снял девять художественных и несколько документальных фильмов.

Грымов смело экспериментирует с жанрами: в репертуаре театра "Модерн" сегодня есть как масштабные исторические постановки ("Война и мир. Русский Пьер", "Юлий Цезарь"), так и камерные спектакли ("Женитьба", "Матрешки на округлости Земли", Nirvana). В центре его творческого поиска неизменно остается человек, проявляющий свои внутренние качества в самых различных жизненных обстоятельствах.