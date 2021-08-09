Киностудия им. М. Горького впервые снимает подростковый хоррор

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Киностудия им. М. Горького приступила к съемкам подросткового хоррора под рабочим названием "Кукольник". Премьера фильма ожидается в конце 2022 года - начале 2023 года, сообщила в понедельник ТАСС генеральный продюсер киностудии Лика Бланк.

"Это первое производство киностудии Горького с новой командой. Это тот фильм, к которому уже на этапе сценария есть интерес со стороны платформы каналов, чего не было последние 13 лет", - сказала Бланк.

При этом, по словам продюсера, это не означает, что создатели фильма намерены отказаться от показов в кинотеатрах. "Мы знаем, что кинотеатральные просмотры во всем мире - тренд негативный, что касается хорроров - как раз обратный эффект", - отметила она.

Ожидается, что съемки продлятся до конца сентября, сообщил ТАСС сценарист и режиссер картины Роман Амслер. По его словам, основой сценария стала история про взросление ребенка. При этом посвящена она в том числе и современным родителям, которые не всегда успевают уделить детям должное внимание. "Игрушки, которые подбрасывает Кукольник - это аллюзия. Она достаточно понятная - на современные гаджеты, с которыми играет ребенок, когда у него нет друзей, нет родителей, готовых провести с ним время. Мы любим своих детей, но проникать в их фантазии не всегда получается. Это такая распространенная ошибка. Значит, с ним будет играть кто-то другой с какими-то своими целями", - подчеркнул режиссер.

Съемки картины проходят в Тверской области. Домом Кукольника стал особняк купца Рябушинского. "Роскошное здание, деревянное, двухэтажное, оно оказалось как будто под наш сценарий", - рассказала ТАСС художник-постановщик Мария Турская. По ее словам, локация, где снимаются первые кадры картины - дом местных жителей.

В фильме снимаются актеры Александр Новиков ("Пищеблок", "Вратарь Галактики", "Домашний арест"), Демид Авдонин ("Красная зона") и Полина Ряшко, которая исполнит роль Сони. В картине также сыграют Мария Миронова, Виталия Корниенко, Артем Башенин, Савелий Албутов, Федор Федосеев, Максим Титов, Никита Еликаров.

О киностудии

Киностудия им. М. Горького - одна из старейших и крупнейших в России. Выпустила более тысячи фильмов, среди которых "Семнадцать мгновений весны", "Офицеры", "Морозко", "А зори здесь тихие", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Белый Бим Черное ухо", "Три тополя на Плющихе", "Гостья из будущего", "Москва - Кассиопея", "Карнавал", "Вам и не снилось...", "Пираты ХХ века", "Три плюс два" и многие другие. В мае 2020 года был открыт официальный YouTube-канал с фильмами золотой коллекции.

Полностью обновлен Продюсерский центр киностудии. В разных стадиях разработки и производства сейчас находятся 15 новых игровых фильмов, 40 документальных и научно-популярных проектов. В ближайшие годы киностудия должна восстановить съемочные павильоны, обновить техническую базу.