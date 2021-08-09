Фильм Андрея Зайцева "Блокадный дневник" выйдет в прокат 8 сентября

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Фильм Андрея Зайцева "Блокадный дневник", посвященный теме блокадного Ленинграда, выйдет в прокат 8 сентября. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба проекта.

"В День поминовения в память защитников Ленинграда, павших и живых, 8 сентября, в российский прокат выходит фильм "Блокадный дневник". Режиссер Андрей Зайцев снял картину по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина и по воспоминаниям блокадников. Картина создана киностудией "Сентябрь" при поддержке "МТС Медиа" (онлайн-кинотеатра KION)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за основу фильма взята повесть "Дневные звезды" поэтессы Ольги Берггольц. Кинолента рассказывает о первой блокадной зиме 1941-1942 гг. Сюжет посвящен молодой женщине Ольге, которая идет к отцу через блокадный город: ее глазами зрители видят происходящее в осажденном Ленинграде. Работа над фильмом заняла три года.

"В произведениях, воспоминаниях Берггольц и в дневниках блокадников есть очень подробные описания города зимой 1941-1942 годов. Этой страшной зимы, именно то, как ее описывают блокадники, очень мало осталось в кинохронике, в фотографиях. А мне было важно, чтобы зрители увидели, каким был Ленинград ту зиму глазами блокадников, и поняли, через какие нечеловеческие страдания и испытания пришлось пройти ленинградцам", - приводятся в сообщении слова Зайцева.

Фильм получил гран-при и приз зрительских симпатий 42-го Московского международного кинофестиваля, премию "Золотой орел" за лучший игровой фильм, лучший сценарий и лучшую женскую роль (Ольга Озоллапиня), а также премию "Ника" за операторскую работу и мужскую роль второго плана (Сергей Дрейден).