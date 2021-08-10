Выставка "Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО" открывается в Музее Москвы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Выставка, посвященная памятной дате - 100-летию плана Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО), открывается во вторник в Музее Москвы. Пространство выставки превратится в тотальную аудио- и световую инсталляцию, посетители смогут увидеть, в частности, картины художников эпохи авангарда, реконструкцию Светопамятника Х-летию Октябрьской революции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

ГОЭЛРО была создана в марте 1920 года по заданию Владимира Ленина. Строительство и запуски ГЭС в разных точках страны не только запустили электродвигатели на производствах, но и изменили мировосприятие людей. Так, памятная дата стала для кураторов музея поводом поговорить о том, как электрификация повлияла на советский авангард: изобразительное искусство, кино, архитектуру, музыку, театр, литературу и дизайн.

"Электрификация в 1920-е годы не только повлияла на социальные, экономические, индустриальные процессы, но была и одним из ключевых образов эпохи, ставших для художников, поэтов, режиссеров и дизайнеров метафорой революции", - привели в пресс-службе слова куратора выставки Александры Селивановой.

Один из героев выставки - художник и изобретатель Григорий Гидони. Среди его экспериментальных концепций - светотеатр, светоархитектура, светомузыка и даже светохореография. На выставке представят реконструкцию модели Светопамятника Х-летию Октябрьской революции. Она была создана Гидони при участии скульптора Наума Могилевского и физика Сергея Майзеля в 1926-1927 годах.

Экспозиция включает, в частности, работы Александра Лабаса, Александра Дейнеки, Густава Клуциса, Александра Родченко, Сергея Лучишкина, Климента Редько, Соломона Никритина. Например, посетители увидят фотографии Александра Родченко с Электролампового завода и МОГЭС, архитектурные фантазии Якова Чернихова, "Электрическую Венеру", выполненную из стекла и металла Александром Лабасом, редкую кинохронику из Красногорского архива.

Выставка пройдет с 10 августа по 24 октября 2021 года. Пространство выставки разделено на несколько зон: "Свет", "Ток", "Станции", "Линии", "Город". Каждая из них расскажет, как электрификация в разных проявлениях отражалась в искусстве и литературе.