Основу репертуара Театра на Бронной в новом сезоне составит классика

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Театр на Бронной открывает во вторник новый сезон, в нем будет в основном классика. Для коллектива важным событием станет возвращение в историческое здание, заявил ТАСС художественный руководитель театра Константин Богомолов.

"Я надеюсь, состоится открытие исторической сцены, закончится ремонт. Это, безусловно, будет самым ярким событием, самым важным событием для нашего театра - возвращение в историческое здание. А говорить о яркости предстоящих премьер как бы не с руки, об этом должны судить зрители", - сказал Богомолов.

Как сообщила ранее директор театра Елена Мироненко, здание на Бронной откроется весной 2022 года. Больше 70% ремонта уже сделано, идет отделка фойе и зрительного зала, планируется полное обновление сценического пространства и внедрение современного оборудования.

По словам Богомолова, ожидаются самые разные премьеры, в основном репертуар составит русская классика.

"Будут разные премьеры, будет насыщенный сезон, в нем будет много работы для труппы театра, которая постепенно обновляется. В нем будет в основном русская классика, это чеховская "Пьеса без названия", и "Вишневый сад", и "Идиот" Достоевского, и Островский, и "Женитьба" Гоголя. Будет и Шекспир - "Гамлет". Будет такой сезон классики, в первую очередь русской классики", - рассказал худрук.

В труппу в новом сезоне приходят около 10 молодых артистов. "Приходят в новом сезоне около десяти молодых артистов - выпускники московских вузов, самых разных вузов: и ГИТИСа, и "Щуки", и "Щепки", есть и молодой актер, переехавший к нам из провинции. Мы ищем молодых ребят, труппа максимально обогащается за счет новой молодой энергии. Эти ребята сразу приступают к работе и вводятся в спектакли", - сказал собеседник агентства.

О спектаклях

Согласно афише, 10 августа театр представит сказочный спектакль "Тайна старого шкафа" по книге Клайва Стейплза Льюиса "Хроники Нарнии", 11 августа - постановку "Благоволительницы" по мотивам одноименного романа Джонатана Литтелла. 12 августа зрители смогут посмотреть спектакль "Бульба.Пир".

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года в театре запланировано четыре премьеры: спектакль "Дядя Лева" Константина Богомолова по тексту Зорина "Покровские ворота", "Гамлет" в современной интерпретации Шекспира от молодого режиссера Эдгара Закаряна и две работы по Чехову - "Вишневый сад" Микиты Ильинчика и "Платонов.Болит" Александра Молочникова. Кроме того, Богомолов в новом сезоне начнет ставить еще один спектакль - постановку по роману Достоевского "Идиот", она выйдет в 2022 году. Осенью планируются гастроли в Казахстан и Сибирь.

Ранее Богомолов сообщал о намерении театра ввести систему QR-кодов для посещения спектаклей с нового театрального сезона.