Сериал Евгения Стычкина о воспитании детей выйдет в сентябре

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Видеосервис Premier в сентябре покажет премьеру сериала "Контакт" о проблемах воспитания детей в эпоху соцсетей. Сериал стал режиссерским дебютом актера Евгения Стычкина, рассказали ТАСС в пресс-службе видеосервиса.

"Premier расскажет историю отцов и детей в современном мире, где одна половина жизни проходит на работе и в школе, а вторая - в интернете. И обе проходят отдельно друг от друга. В сюжете сериала в стену отчуждения и непонимания упрутся "зумеры" и "бумеры", - отметили в пресс-службе.

Проект компаний Good Story Media и "Среда" строится вокруг конфликта поколений. Создатели отмечают, что каждое поколение думает, что другое хуже. "Бумеры" считают современных подростков отупевшими от интернета, а "зумеры" не воспринимают всерьез отставших от жизни родителей. Сериал покажет, что шанс на контакт есть всегда, но необходимо приложить усилия, чтобы понять и принять своих близких. Жить нужно не в онлайне, а в любви", - отметили в пресс-службе.

По сюжету полицейский Глеб Барнашов переходит в отдел по делам несовершеннолетних. Он абсолютно не понимает современных детей, особенно свою дочь Юльку. Из всех трудных подростков для него она самый сложный. Полицейский считает, что сможет наладить контакт и узнать, чем живет дочь - если подружится с ней в соцсетях, но у Юльки отец везде забанен. Барнашов находит возможность добавиться в друзья к дочке, что приносит в их отношения множество новых сюжетных линий.

"Когда мне прислали сценарий, я был уверен, что мне предлагают сыграть роль Барнашова. Я сразу согласился, и только потом узнал, что мне предлагают снять пилот, а потом все очень быстро закрутилось - история в меня попала. Довольно быстро появился Павел Майков, который, на мой взгляд, для этой роли идеален, в целом я горжусь тем, что мне удалось собрать крутейший актерский ансамбль", - отметил Стычкин, слова которого привели в пресс-службе. Главные роли в "Контакте" сыграли Павел Майков и Ирина Паутова.

Как отметили в пресс-службе, премьера состоятся на видеосервисе в сентябре, осенью сериал покажет телеканал ТНТ.