Юрий Быков и Марина Александрова вошли в жюри кинофестиваля "Короче"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Режиссер Юрий Быков, актеры Максим Лагашкин, Марина Александрова и другие вошли в состав жюри российского фестиваля короткометражного кино "Короче". Об этом сообщила во вторник пресс-служба смотра.

"Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" объявил состав жюри. В него вошли режиссер Юрий Быков, актер Максим Лагашкин, актриса Марина Александрова, сценарист и режиссер Анастасия Пальчикова, анимационный режиссер Константин Бронзит и оператор Сергей Козлов. Председателем жюри по традиции остается продюсер, глава студии "Профит" Игорь Толстунов", - сообщили организаторы.

Режиссер лент "Майор", "Дурак", "Завод" Быков, который начинал карьеру с короткометражки "Начальник", сказал, что этот формат остается важным для него. "И здесь, на "Короче", я хочу напитаться новой энергией, энергией молодых амбициозных авторов", - привели его слова в пресс-службе.

Девятый по счету фестиваль короткого метра пройдет с 20 по 22 августа в Калининграде. "Я рад, что в этом году фестиваль пройдет офлайн. Это очень важно для всех участников процесса, - подчеркнул председатель жюри Игорь Толстунов. - Индустрия кинематографа не должна замирать, ведь кино - главное отражение времени, в котором мы живем".

Жюри отсмотрит все конкурсные работы и выберет лучший фильм, сценарий, режиссера, оператора, анимационный фильм, а также присудит специальный приз.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России, правительства Калининградской области и автономной некоммерческой организации "Фестивальная дирекция".