Джонни Депп и Майкл Кейн станут главными гостями кинофестиваля в Карловых Варах

ПРАГА, 10 августа. /ТАСС/. Американский и британский актеры Джонни Депп и Майкл Кейн станут главными гостями международного кинофестиваля в Карловых Варах, который с 20 по 28 августа пройдет в этом городе на западе Чехии. Об этом сообщили ТАСС во вторник в дирекции смотра.

"Нашими главными гостями в этом году станут обладатели многих "Оскаров" и других кинопремий американский и британский актеры Джонни Депп и Майкл Кейн, - сказали в дирекции. - Карловарский кинофестиваль, который должен был пройти в начале июля текущего года, из-за пандемии коронавируса был перенесен. Он состоится с 20 по 28 августа".

Майклу Кейну будет вручена специальная премия кинофестиваля "За вклад в развитие мирового кинематографа".

Смотр пройдет при соблюдении строгих мер эпидемиологической безопасности. Его участники и гости должны представить организаторам справки о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса или отрицательном тесте на вирус.

Посетители фестиваля, который пройдет в Карловых Варах уже в 55 раз, смогут увидеть 32 кинопремьеры. Это фильмы, представленные в главной конкурсной секции смотра и секции "На восток от Запада".

Киносмотр в Карловых Варах - один из старейших в Европе. Он ровесник Каннского кинофестиваля - оба ведут свою историю с 1946 года. В 1960 году фестиваль был переведен в самую престижную международную категорию "А". Тогда же было принято решение чередовать Карловарский и Московский кинофестивали. До 1994 года по четным годам мировое кино принимали в Карловых Варах, по нечетным - в Москве. С 1995 года оба фестиваля проводились ежегодно.