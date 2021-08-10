Художники из разных регионов представят работы на тему покорения неба ко Дню ВВС в Липецке

ЛИПЕЦК, 10 августа. /ТАСС/. Свыше десятка художников из разных регионов страны покажут свои работы на тему покорения неба и защиты воздушного пространства родины на выставке в Липецке, приуроченной ко Дню ВВС. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

Экспозиция, получившая название "Липецкое небо", откроется 12 августа - в дату, считающуюся официальным началом создания военной авиации России с 1912 года.

"Это межрегиональный проект, который реализуется совместно с истребительным авиационным Севастопольским Краснознаменным, ордена Суворова III степени полком", - рассказал Артамонов. По его словам, проект направлен на возрождение интереса к профессии летчика, сохранение памяти о величайшей роли отечественной авиации как в военное время, так и в мирные будни, об исторической значимости личного подвига земляков-летчиков. "Сегодня липецкие асы защищают мирное небо нашей страны, участвуют в авиашоу и международных авиасалонах, прославляя липецкое небо и липецкую землю", - сказал Артамонов.

Он пояснил, что гости выставки увидят работы, созданные в рамках состоявшегося ранее пленэра на территории липецкого авиаполка. Затем выставка отправится в другие города региона, где также запланированы мастер-классы и творческие встречи с художниками и летчиками.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, экспозиция включит в себя около 200 работ - портретов летчиков и жанровых композиций, отражающих ежедневную рабочую обстановку авиаполка.