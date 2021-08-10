Всероссийский центр народных промыслов планируют открыть в Торговых рядах Суздаля

ВЛАДИМИР, 10 августа. /ТАСС/. Министерство культуры России поддержало инициативу администрации Владимирской области и ремесленников о создании в Суздале всероссийского центра народно-художественных промыслов. Открыть учреждение, которое будет продвигать промыслы, планируется в здании Торговых рядов в самом центре города, сообщил ТАСС во вторник первый вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига.

Он пояснил, что 7 августа в Суздале прошло совещание с участием замминистра культуры России Ольги Яриловой, посвященное подготовке к празднованию 1000-летия Суздаля. В соответствии с указом президента России Владимира Путина, его наметили на 2024 год.

"Минкультуры России поддержало предложение администрации Владимирской области и региональной ассоциации НХП. Речь идет о том, чтобы, предварительно на базе Торговых рядов, создать всероссийский центр народно-художественных промыслов, дать там возможность разместиться всем производителям НХП региона на постоянной основе и параллельно заключить договоры с представителями крупнейших НХП России - гжель, палех и так далее. Подобного всероссийского центра НХП еще нет ни по нашей информации, ни по информации Минкультуры РФ. Сейчас мы вырабатываем концепцию, как это лучше сделать, как это должно выглядеть", - сказал он.

Концепцию центра власти вместе с общественностью собираются представить в конце сентября 2021 года с тем, чтобы приступить к реализации проекта до конца года. В центре произведения народно-художественных промыслов и ремесел будут выставляться на продажу, кроме того, планируется проведение экскурсий и мастер-классов. В частности, Владимирскую область представят мастерская лаковая миниатюра, ковровская глиняная игрушка, изделия из бересты и дерева, батик, лоскутное шитье.

Торговые ряды, построенные в 1811 году, являются объектом культурного наследия федерального значения, это один из самых узнаваемых памятников Суздаля. Они находятся в региональной собственности, часть помещений сдана в долгосрочную аренду - в Торговых рядах действуют магазины, рестораны и кафе. На протяжении нескольких лет поднимался вопрос о реставрации памятника. По данным Ремиги, для того чтобы обновить Торговые ряды, необходимо около 200 млн рублей, рассматривается вариант финансирования инициативы на принципах государственно-частного партнерства.

Суздаль считается жемчужиной Золотого кольца России, ежегодно его посещают более 1 млн туристов. Главными достопримечательностями города считаются архитектурный ансамбль Суздальского Кремля, Спасо-Евфимиев монастырь, Музей деревянного зодчества, Торговая площадь. На их фоне сняли десятки российских и зарубежных художественных фильмов.