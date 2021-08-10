Эрмитаж представит в TikTok серию экскурсий с котом Сигизмундом в роли гида

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж подготовил серию экскурсий по своим залам для пользователей TikTok, их будет вести эрмитажный кот Сигизмунд. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе интернет-платформы, которая проводит кампанию совместно с главными музеями страны.

Запуск кампании, в рамках которой платформа сотрудничает с крупнейшими музеями России, состоялся в мае этого года. В формате коротких видеороликов и прямых эфиров в TikTok музеи знакомят аудиторию со своими экспонатами, раскрывают секреты создания известных работ, делятся занимательными фактами и запускают хэштег-челленджи. Участниками кампании ранее уже стали Русский музей, Гараж, Музей транспорта, Государственный исторический музей.

"В августе к проекту присоединился Государственный Эрмитаж. Музей приготовил серию познавательных прямых эфиров о своей истории, богатствах и тайнах. Экскурсоводом на это время станет кот Сигизмунд - главный кот Эрмитажа. Сигизмунд впервые обретет настоящий голос и расскажет аудитории о легендарном музее", - сказали в пресс-службе TikTok.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Эрмитажа, кот Сигизмунд является амбассадором молодежных эфиров музея. "Он представитель новой петербургской мифологии и пришел в музей из эрмитов - таинственных обитателей петербургских дворцов и музеев, незримо существующих в городе со времени его основания. Кроме того, Сигизмунд - литературный герой бестселлера "Эрмиты. Петербургская сказка". И конечно, он стал полноправной частью мира эрмитажных котов, имеющих долгую историю", - отметила собеседница агентства.

Эфиры, которые будет вести кот Сигизмунд, состоятся 11 августа (20:00 мск), 13 августа (20:00 мск) и 17 августа (19:00 мск). Персонаж расскажет пользователям о парадных залах Эрмитажа, о художниках, чьи картины представлены в залах искусства Фландрии и Голландии и других темах. "Кроме того, пользователи платформы смогут принять участие в челлендже #ОживиШедеврЭрмитажа: для этого необходимо изобразить любой экспонат из коллекции музея, представив его максимально креативно. Результаты челленджа будут объявлены 1 сентября, а авторы лучших работ получат призы от команды Эрмитажа", - отметили в пресс-службе TikTok.

TikTok - это популярное приложение для создания и просмотра коротких видео. Представительства TikTok находятся в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбаи, Джакарте, Сеуле и Токио.