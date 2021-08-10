Премьеру оперы-оратории о князе Невском представят во Владимире с участием Юрия Башмета

СУЗДАЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Премьера оперы-оратории "Хроники Александра Невского" пройдет 22 августа во Владимире, где в 1252-1263 годах княжил великий полководец. Произведение исполнят оркестр "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета, актеры и хористы, сообщила журналистам директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова во вторник в ходе конференции, посвященной празднованию 800-летия святого благоверного князя.

Во вторник в Суздале прошло выставочно-просветительское мероприятие "Александр Невский. 800 лет с Россией". Оно объединило открытие выставки "Росфото" с копиями дореволюционных фотографий мест, связанных с жизнью и почитанием благоверного князя, и конференцию с участием директора департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Александра Воронко. Место проведения мероприятия неслучайно: Александр Невский был великим князем Владимирским и провел здесь последние дни.

"На 22 августа запланирована межрегиональная акция, посвященная Александру Невскому, которая пройдет в историческом центре Владимира рядом с Успенским собором, масштабное событийное мероприятие, а вечером того же дня нас ожидает премьера на владимирской земле произведения Александра Чайковского "Хроники Александра Невского" в исполнении оркестра "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета с известными актерами, солистами, вокалистами, хорами", - сказала Алиса Бирюкова.

Форум волонтеров культуры

19 августа во Владимире начнется всероссийский форум волонтеров культуры, посвященный Александру Невскому. В мероприятии примут участие представители более 50 регионов. Для них подготовлена обширная образовательная программа с посещением объектов, связанных с именем князя. Еще одним значимым событием во Владимирской области, приуроченным к юбилейному году, станет открытие 12 августа во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике выставки "Александр Невский: легенда о святом", которая пройдет в рамках всероссийского межмузейного проекта "Александр Невский: великий северный путь", где будут экспонироваться предметы из фондов музея и частных собраний.

"Мероприятия, посвященные Александру Невскому во Владимирской области, позволяют людям, живущим здесь и приезжающим сюда, заново осознать, что же значит имя Александра Невского для Владимиро-Суздальской земли, как-то переоценить, может быть, все исторические вехи и по-другому посмотреть на свою родину, удивительный край. Мы очень надеемся, что сегодняшнее мероприятия будет своеобразным толчком для перспективного развития области в этом направлении", - отметил Александр Воронко.

В июне 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Князь Александр Невский (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Стараниями Александра Невского проповедь христианства распространилась в северные земли поморов. Он также способствовал созданию православной епархии в Золотой Орде. Александр Невский канонизирован в 1547 году.