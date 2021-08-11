Фильм "Джонджоли" стал участником программы WIP Europa кинофестиваля в Сан-Себастьяне

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Фильм Оксаны Бычковой "Джонджоли" будет участвовать в индустриальной программе WIP Europa кинофестиваля в Сан-Себастьяне, сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

"Фильм Оксаны Бычковой "Джонджоли" включен в число участников индустриальной программы WIP Europa кинофестиваля в Сан-Себастьяне и претендует на престижную награду Europa Industria Award. Проект стал единственной российской картиной, попавшей в конкурс фильмов, находящихся в производстве", - рассказал собеседник ТАСС.

"Джонджоли" (международное рабочее название NINA) создан кинокомпаниями "Пан-Атлантик студио" (Россия) и 20 Steps (Грузия) при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы инвестирования в кинопроизводство от МТС Медиа. Главные роли исполнили Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро, Андро Чичинадзе и другие.

Фильм рассказывает о Нине, у которой стабильный брак, доверительные отношения с мужем, маленький сын, любимая работа. Идиллию нарушает звонок из прошлого: бывший возлюбленный Нины Руслан опасно болен и просит ее приехать в Тбилиси увидеться с ним, возможно, в последний раз. Нина отправляется в путешествие налегке, не предполагая, что оно станет для нее последним.

Премьера "Джонджоли" состоится в онлайн-кинотеатре KION в 2022 году.

Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне ежегодно проводится в Испании с 1953 года и является крупнейшим культурным событием страны. Высшие награды фестиваля - "Золотая раковина" и "Серебряная раковина". Ежегодно на фестивале проходит вручение награды "Доностия" за вклад в кинематограф. В рамках шоукейса WIP Europa презентуют кинокартины европейского производства. Кинофестиваль пройдет в Сан-Себастьяне 17-25 сентября, показы отобранных участников состоятся 20-21 сентября.