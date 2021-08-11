"Коляда-театр" представит спектакль в цехе старинного завода на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Спектакль впервые будет поставлен в мартеновском цехе на территории старинного чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских (основан в XVIII веке) в городе Сысерти Свердловской области 14 августа. Артисты "Коляда-театра" представят постановку "Научи меня любить", сообщил в среду ТАСС креативный директор проекта "Лето на заводе" Илья Орлов-Бунин.

"Коляда-театр" считается одним из ведущих провинциальных театров России, в 2020 году он назван лучшим региональным театром по версии "Звезда театрала". Его коллектив неоднократно выступал в Москве, Санкт-Петербурге, гастролировал во Франции, Германии, Словении и Польше.

"Спектакль будет проходить внутри мартеновского цеха. В этом году мы добавили к инфраструктуре летней прошлого года еще две комнаты, более-менее сохранившиеся в целостном состоянии в мартеновском цеху. И вот одна из комнат [в этот день] превратится в театр", - сказал Орлов-Бунин, отметив, что в цехе завода впервые будет представлен спектакль.

Спектакль рассказывает о взаимоотношениях ученика и учительницы.

"Выходные на заводе"

Также театр представит детский спектакль "Пузырь, соломинка и лапоть" на сцене амфитеатра завода, построенного между двумя старинными цехами. Помимо спектаклей, гостей креативного кластера ждут творческие мастер-классы, выступления диджеев, экскурсии и фуд-корты, добавил собеседник агентства.

Кроме того, в воскресенье на заводе выступит Екатерининский оркестр. "Большой оркестр - 30 человек. Они будут выступать с солистом оперного театра. <…> Действительно, очень атмосферно, [а окружение] усиливает впечатление от музыки", - сказал Орлов-Бунин, уточнив, что концерт пройдет на открытом воздухе.

Также 15 августа планируется представить мюзикл "Василиса" музыкального театра "Верона" - новое прочтение русской народной сказки о Василисе Прекрасной, отмечают организаторы.

"Коляда-театр" - частный театр актера, сценариста, режиссера, заслуженного деятеля искусств РФ Николая Коляды. Основан в Екатеринбурге в 2001 году.

"Лето на заводе" - сезонный креативный кластер на старинном заводе в городе Сысерть. Проект поддержан, в частности, Фондом президентских грантов в 2020 и 2021 годах.