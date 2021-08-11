Чехов и Шекспир стали самыми популярными авторами среди слушателей "Телефонных сказок"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Чехов, Шекспир, Пушкин и Чуковский вошли в число самых востребованных авторов среди слушателей проекта "Телефонные сказки +", который реализуют библиотеки в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в Централизованной библиотечной системе (ЦБС) Фрунзенского района, которая в прошлом году на фоне ограничений из-за коронавируса запустила проект чтения для детей по телефону, а этой весной сделала его регулярной услугой для аудитории всех возрастов.

"Маленьких читателей по-прежнему ждут сказки, а тех, кто постарше, - короткие рассказы или отрывки из произведений, которые потом можно взять в библиотеках Фрунзенского района и дочитать самостоятельно. Выбор литературы за слушателями, но всегда компетентный сотрудник сможет порекомендовать и подобрать произведение на любой вкус. Наиболее популярные авторы, которых просят почитать вслух: Чехов, Зощенко, Брайт, Драгунский, Усачев, Теллеген, Родари, Пушкин, Чуковский, Нурдквист, Шекспир, Волков, Пастернак, Аверченко, Даль, сказочники Гримм и Андресен. Продолжительность разговора в среднем, включая знакомство и выбор произведения, составляет 15-20 минут", - рассказала собеседница агентства.

В прошлом году проект пользовался популярностью среди детей, так как был изначально рассчитан на публику до 18 лет. Помимо юных жителей из Санкт-Петербурга, звонили из Москвы, Тольятти, Иркутска, французского Страсбурга и других городов. В апреле 2021 года запустили модернизированную версию с использованием многоканальной линии связи. На звонки в настоящее время отвечают 14 чтецов, они читают взрослым и детям произведения малой прозы.

С начала новой версии проекта им позвонили более 200 слушателей из Санкт-Петербурга и других регионов России. "Самым маленьким слушателем стал девятимесячный малыш, звонила его мама и просила почитать вслух. Самой возрастной слушательницей оказалась 80-летняя женщина, родственники которой просили почитать для нее, надеясь, что она, слушая, будет восстанавливать воспоминания", - рассказали в ЦБС Фрунзенского района. Звонки принимаются с понедельника по субботу с 12:00 до 18:30 по номеру +7 (812) 679-80-22.

Частью проекта также являются конкурсы и розыгрыши для постоянных слушателей. "В конце каждого звонка сказочник говорит слушателю кодовое слово дня. Каждый день кодовые слова меняются, в целом составляя фразу (цитату, пословицу или поговорку). Тот, кто угадает фразу целиком и сообщит ее сказочникам, получает подарок-сюрприз", - добавила собеседница агентства.

"Телефонные сказки" для пациентов

"Телефонные сказки +" на протяжении последних двух месяцев сотрудничают с медицинскими учреждениями Санкт-Петербурга. "В больницах и поликлиниках находится огромное количество людей, которых бы заинтересовало чтение вслух или просто беседа о литературе", - привели в ЦБС слова куратора проекта Оксаны Чернатовой. На сегодняшний день библиотеки сотрудничают с Научно-исследовательским институтом скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, взрослыми и детскими поликлиническими учреждениями Фрунзенского района. "Учреждения здравоохранения ежемесячно размещают информацию о проекте "Телефонные сказки +" для жителей, не имеющих возможности посетить библиотеку по причине госпитализации", - пояснили в ЦБС.