РНБ открыла выставку, посвященную 300-летию запуска фонтанов Петергофа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Российская национальная библиотека представила в Новом здании выставку к 300-летию фонтанной системы Петергофа, отмечаемому в этом году. В экспозиции, открывшейся в среду, отражена история ансамбля с момента создания до наших дней, сообщили в пресс-службе РНБ.

"Сооружение, не имевшее аналогов в период создания, по сей день поражает воображение. Экспозиция расскажет о том, как был воплощен гениальный замысел Петра, воссоздан из руин после Великой Отечественной войны, а также представит новейшую историю фонтанов, в том числе недавнюю реконструкцию", - рассказали в библиотеке.

Экспозиция знакомит посетителей с уникальными документами, красочными альбомами, путеводителями и историческими исследованиями из фондов Российской национальной библиотеки, рассказывающими о создании и сохранении каскада петергофских фонтанов. Отмечается, что одним из самых первых упоминаний является "Дневник камер-юнкера Фридриха-Вильгельма Берхгольца 1721-1725" (представлен на выставке). В августе 1721 года он побывал в Петергофе, подробно описав фонтанное хозяйство и новую водоподводящую систему. Среди других экспонатов - такие документы, как "Конкурсная программа на составление проекта убранства двух боковых фонтанов в квадратных прудах верхнего сада" 1879 года издания, а также "Архитектурные маршруты Петра Великого" известного историка Сергея Горбатенко.

Выставка "Диковина затей Петровских" продолжит работу до 5 сентября. В РНБ отметили, что она станет прологом масштабного сотрудничества библиотеки и музея-заповедника "Петергоф". Планируется, что в 2022 году к 350-летию Петра Великого в Петергофе откроется масштабная совместная экспозиция, отражающая значение петровских преобразований в истории страны, добавили в пресс-службе.

300-летию водоподводящей системы, питающей фонтанный комплекс Петергофа, в конце мая также посвятили весенний праздник фонтанов в музее-заповеднике.

Фонтанная система Петергофа - одна из крупнейших в мире, включает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году. Петергофские фонтаны были созданы по образцу фонтанов французского Версаля, однако превосходят их по обилию воды, высоте струй и длительности действия. Большинство фонтанови каскадов были задуманы лично Петром I, и в наши дни фонтанная система Петергофа на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков с фланцевыми и свинцово-кожаными соединениями труб.