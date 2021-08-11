Копию корабля "Гото Предистинация" в Воронеже сняли в новом фильме о гардемаринах

ВОРОНЕЖ, 11 августа. /ТАСС/. Команда режиссера Светланы Дружининой провела в Воронеже съемку на копии первого российского линейного военного корабля "Гото Предистинация" для своей новой картины "Гардемарины 1787. Война", сообщили в среду журналистам в пресс-службе департамента культуры Воронежской области.

"В Воронеже на корабле "Гото Предестинация" прошли съемки одного из эпизодов пятой части фильма "Гардемарины", режиссером и сценаристом, как и предыдущих четырех фильмов, выступила Светлана Дружинина. Светлана Дружинина рассказала, что на экраны новая часть "Гардемарин" выйдет в 2022 году", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется, фильм посвятили битве при Кинбурне 2 октября 1787 года, в которой победили русские войска под командованием Суворова. По данным пресс-службы департамента культуры Воронежской области, в съемках на корабле в Воронеже участвовали и актеры Воронежского театра юного зрителя.

Как сообщалось ранее, в мае 2021 года правительство России выделило 65 млн рублей из резервного фонда на создание фильма "Гардемарины 1787. Война" режиссера Светланы Дружининой. Оператором картины выступает супруг Дружининой Анатолий Мукасей. Ранее Дружинина сняла фильмы "Гардемарины, вперед!", "Виват, гардемарины" и Гардемарины-3", а ее новая работа состоит из двух картин - "Гардемарины 1787. Мир" и "Гардемарины 1787. Война".

Парусный линейный корабль "Гото Предестинация" был первым русским кораблем, созданным без участия иностранных специалистов, его построили по проекту и под руководством Петра Первого. Судно спустили на воду еще в 1700 году на верфи Воронежского адмиралтейства при строительстве в Воронеже первого регулярного военного флота России. В 2009 году губернатор Воронежской области Алексей Гордеев объявил, что принял решение воссоздать корабль по чертежам эпохи Петра, а в 2014 году судно открыли для посещений у причала Адмиралтейской площади в Воронеже.