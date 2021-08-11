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К 55-летию Чебурашки выпустят парфюм

Кроме того, в честь юбилея персонажа в "Союзмультпарке" покажут оригинальную куклу Чебурашки, которая снималась в одной из классических лент

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Парфюм, названный в честь Чебурашки, презентуют 20 августа к 55-летию со дня создания героя. Об этом сообщила в среду пресс-служба "Союзмультпарка".

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"В день 55-летия знаменитого персонажа в мультимедийном центре покажут оригинальную куклу Чебурашки, которая снималась в одной из классических лент, а также презентуют одноименный парфюм", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в этот день в "Союзмультпарк" будет доставлена тонна апельсинов, в коробке с которыми, по истории, придуманной писателем Эдуардом Успенским, был найден Чебурашка.

Персонаж Чебурашка впервые появился в 1966 году в книге Эдуарда Успенского "Крокодил Гена и его друзья". В 1969 году на киностудии "Союзмультфильм" режиссером Романом Качановым был создан фильм "Крокодил Гена".

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