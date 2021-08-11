Большой детский фестиваль состоится осенью в Москве и Петербурге

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Международный большой детский фестиваль, который станет четвертым по счету, пройдет в Москве с 1 сентября по 12 ноября и завершится в Петербурге в рамках Санкт-Петербургского культурного форума. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе предстоящего смотра.

"С 1 сентября по 12 ноября в Москве пройдет IV Международный большой детский фестиваль - главное в России театральное событие для детей и подростков. Гости смогут увидеть более 40 спектаклей со всей страны, зарубежные постановки, кино- и анимационные фильмы. Спектакли будут проходить в Московском губернском театре, Центре имени Мейерхольда, Театре.doc, Театре имени Маяковского, РАМТе и на других площадках. Художественный руководитель фестиваля - народный артист России Сергей Безруков", - сказала представитель пресс-службы.

Свой комментарий по поводу детского смотра дал также сам Безруков. "Наша задача - показать все самое интересное, что делается для детей и подростков в России и в мире, ведь процесс культурного воспитания должен проходить с удовольствием, - считает артист. - В этом году мы получили более 450 заявок из 15 стран - рекордное количество, и я очень рад, что наш фестиваль находит отклик, растет и развивается. Но самое главное для нас - понять, что же все-таки думают о театре и кино сами дети, поэтому победителей нашего фестиваля по традиции выберет детское жюри - зрители в возрасте от шести до 16 лет, самые непредвзятые эксперты", - отметил Безруков.

О программе фестиваля

Как проинформировала представитель пресс-службы, Большой детский фестиваль откроется спектаклем Красноярского ТЮЗа "Хроники Нарнии. Племянник чародея", который покажут 1, 2, 4 и 5 сентября.

"Это театральная сага по произведениям Клайва Льюиса, которая в 2021 году была представлена на фестивале "Золотая маска". Красноярский ТЮЗ первым в России вывел на сцену героев мирового бестселлера", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, над "Хрониками Нарнии" работала творческая группа во главе с режиссером Романом Феодори, художественное оформление придумал Даниил Ахмедов, музыку написала композитор Евгения Терехина. Художником по свету стал Тарас Михалевский, сотрудничавший с театрами по всей России, а также в Бельгии, Нидерландах, Португалии, Франции, Японии и других странах.

"В течение осени гостей ждут музыкальные спектакли Desconcerto испанского театра Orthemis-Nova Orquestra Cambra Emporda и "Черная курица и невидимый сад" новосибирского театра "Глобус", постановки "Волшебник страны Оз" театра "Балет Москва" и "Это тебя касается" калужского Инновационного театра балета, кукольные спектакли "Вафельное сердце" петербургского театра "КУКФО" и "Сказка о царе Салтане" Театра имени Образцова, а также многое другое", - перечислила представитель пресс-службы. Она добавила, что закрытие фестиваля пройдет 12 ноября в рамках Санкт-Петербургского культурного форума.

Международный большой детский фестиваль проводится с 2018 года. Организаторами выступают Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский губернский театр. Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры России и Министерства культуры Московской области в рамках реализации федерального партийного проекта "Культура малой Родины".