Ярославские музеи получат более 40 млн рублей на ремонт

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Ярославская область получит из федерального бюджета 41,5 млн рублей на ремонт четырех муниципальных музеев по нацпроекту "Культура". Ремонт позволит обеспечить необходимый уровень сохранности фондов и расширить музейные площади, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"На четыре музея в рамках нацпроекта "Культура" из федерального бюджета будет выделено 41,5 млн рублей, заявка региона удовлетворена полностью. Эти средства позволят провести ремонт кровли, фасадов, внутренних помещений и подвала зданий музеев в 2023 и 2024 годах. Работы будут проведены в Пошехонском народном историко-краеведческом музее, Некрасовском краеведческом музее, Этнографическом музее кацкарей в Мышкинском районе и Музее истории города Ярославля", - сообщает пресс-служба.

Как отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева, муниципальные музеи играют значимую роль в развитии поселений и сопредельных территорий. "Именно они часто становятся площадками для проведения массовых и камерных мероприятий, выставок, турпоказов и общественных акций, здесь реализуются проекты международного и межрегионального сотрудничества", - сообщила Васильева.

Капитальный ремонт обеспечит необходимый уровень сохранности фондов, позволит расширить музейные площади и создать новые интересные экспозиции.