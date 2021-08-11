Личные вещи маршала Говорова представили на выставке в Музее обороны и блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Личные вещи Маршала Советского Союза Леонида Говорова, а также фотографии и документы из коллекции его семьи представили на выставке, открывшейся 11 августа в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Экспозицию, которая будет доступна до 1 октября, приурочили к 77-й годовщине окончания Ленинградской битвы - самого длительного сражения Великой Отечественной войны.

"Находясь практически в эпицентре мероприятий, связанных с окончанием битвы за Ленинград, мы решили именно Леониду Александровичу посвятить выставку. [Она] посвящена только ему, его вкладу в оборону страны, в оборону Ленинграда, ему как человеку, как военному командиру, потому что для нас [он] бесконечно интересен. Мы очень рады, что нам удается сохранять память об одном из руководителей обороны Ленинграда. Нам очень хочется, чтобы эта память, это знание передавались всем, кто приходит в наш музей", - сказала на открытии директор музея Елена Лезик.

В церемонии открытия принял участие внук полководца Леонид Владимирович Говоров. Он назвал очень символичным, что выставку приурочили к памятной дате завершения Ленинградской битвы. Он напомнил, что музей в Соляном переулке начал создаваться в 1944 году по решению командования Ленинградского фронта. Уже тогда стали подбираться объекты для его экспозиции, многие экспонаты принесли сами ленинградцы. "На этой выставке есть и подлинные вещи, которые ему [маршалу Говорову] принадлежали во время Великой Отечественной войны, много фотографий, которые рассказывают о его пути, во многом связанном с Ленинградской битвой", - отметил Говоров.

В числе примечательных предметов, которые посетители увидят на выставке, - копия заявления Говорова о вступлении в КПСС и первой страницы его автобиографии. "Он несколько раз пытался вступить в партию, ему отказывали в этом. Только <…> в Ленинграде ему это сделать удалось", - рассказала куратор выставки Оксана Алексеева. Среди вошедших в экспозицию подлинных вещей, принадлежавших военачальнику, - карта Ленинграда и походный чемоданчик с предметами, которые необходимы для чтения карт. "Говорова отличало особое умение работать с картами. Все современники говорили, что он читал карту и никогда не ошибался в своих прогнозах, сделанных на ее основании", - добавила она.

Посетители музея смогут увидеть и подлинное удостоверение командующего войсками Маршала Советского Союза Леонида Говорова за подписью Иосифа Сталина (это звание он получил в 1944 году). Частью экспозиции стали фотографии и документы его старшего сына Владимира, воевавшего на Ленинградском фронте, а также водителя семьи Говоровых С. М. Болибрука. Экспонаты дополняют плакаты блокадного времени, рисунки ленинградских художников, артиллерийские принадлежности и реконструкция форменной одежды командующего.

Операция "Шторм"

Говоров осуществил ключевые операции по прорыву блокады Ленинграда ("Искра") и полному освобождению города ("Нева-2"). 9 августа 1942 года он обеспечивал исполнение Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. В одной из витрин выставки представлена копия программы этого концерта (оригинал хранится в фондах музея). "Мы все знаем, что если бы не операция "Шторм", организованная Говоровым и осуществленная артиллеристами Ленинградского фронта, то, возможно, этого исполнения бы не было", - отметила куратор. Говоров присутствовал на этом концерте и после его окончания поздравил дирижера Карла Элиасберга словами: "Наших артиллеристов тоже можно считать участниками исполнения".