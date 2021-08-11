В Приамурье показали документальный фильм об авиакатастрофе, произошедшей 40 лет назад

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 августа. /ТАСС/. Премьера документального фильма об единственной выжившей в авиакатастрофе в небе над Амурской областью в августе 1981 года пассажирке Ларисе Савицкой "Восемь минут до земли" прошла в Благовещенске до официального показа. Этот фильм - часть проекта "Одна", в составе которого и одноименный игровой фильм, основанный на реальных событиях, сказала в среду во время премьеры режиссер фильма Анастасия Сарычева.

24 августа 1981 года над Амурской областью в Бурейском районе произошло столкновение самолета, следовавшего рейсом Южно-Сахалинск - Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск, и военного бомбардировщика. В результате погибли 37 человек - это почти все пассажиры и члены экипажа. В живых осталась только одна пассажирка - 20-летняя Лариса Савицкая, которая при падении с высоты 5 тыс. метров получила многочисленные,на третий день после трагедии ее обнаружили спасатели.

"[Название фильма] "Восемь минут до земли" - и именно столько длилось падение Ларисы Савицкой с момента столкновения в небе самолетов. Когда снято игровое кино и есть герои - [фильм основан] на реальных событиях - хочется знать, как же все было на самом деле, как они переживали, что чувствовали. И было принято решение сделать документальное кино", - сказала Сарычева.

В основе фильма - интервью Ларисы Савицкой о трагедии 40-летней давности, о которой она не любит вспоминать. Но, по словам организаторов, ради фильма рассказала. "Она сказала, что будет рассказывать без дублей, чтобы "рассказать и навсегда забыть", - сказала Сарычева.

В документальном фильме Лариса Савицкая рассказывает об основных моментах авиакатастрофы, о своем супруге, который погиб во время крушения, а также о том, как развивалась ее жизнь после трагедии. В проекте "Одна" Савицкая выступила в качестве консультанта, на премьере документального фильма в Благовещенске ее не было. В фильме женщина отмечает, что окончив Благовещенский педагогический университет, она с городом попрощалась, сейчас живет в Крыму.

Зрители о фильме

Первыми документальный фильм "Восемь минут до земли" посмотрели представители съемочной группы, журналисты, родственники пассажиров, которые погибли в той трагедии. В зале сидел и полковник ФСБ в отставке Владимир Болотин, который возглавлял оперативно-следственную группу, которая занималась поисками останков погибших пассажиров рейса и случайно обнаружила Савицкую.

"Я выезжал на место катастрофы, наша задача была собрать информацию о том, как все прошло, выяснить - это был взрыв или столкновение. Когда ее обнаружил, начали вызывать "вертушку" и растирать ее, замерзшую, спиртом, потом уложили спать, а когда вертолет прибыл, ее с останками погибших увезли. В тот же вертолет сели и мы. Пока вижу, что в фильме природа другая - не было в Амурской области таких высоких деревьев, вся тайга была выпилена, а по остальному пока ничего сказать не могу, дождемся самого фильма ["Одна"]", - сказал журналистам Болотин.

Кроме документального фильма, зрителям в Благовещенске авторы проекта показали тизер-трейлер к фильму "Одна". Премьеру картины запланировали на февраль 2022 года, после чего ее покажут в кинотеатрах страны.