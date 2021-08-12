В Москве выставят фотоработы Таривердиева к 90-летию со дня рождения композитора

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Фотоработы композитора Микаэла Таривердиева представят на выставке "Я ловил ощущения", которая откроется в четверг в Российском национальном музее музыки в Москве. Об этом сообщила пресс-служба музея.

"Название экспозиции отражает принцип жизни Таривердиева - его ощущения остались запечатленными не только в музыке, но и в фотографиях", - пояснили организаторы. Выставка приурочена к 90-летию со дня рождения композитора, которое будет отмечаться 15 августа.

По свидетельству близких композитора, он никуда не ездил без фотоаппарата. Гости выставки увидят кадры, сделанные Таривердиевым во второй половине 1970-х годов, когда он много путешествовал: в США (1976), Мексику (1976), на Кубу (1977), в Японию (1978), Париж (1979), Финляндию (1979).

Вернисаж будет сопровождать концерт с участием солистки Большого театра, сопрано Венеры Гимадиевой и заслуженного артиста РФ, пианиста Алексея Гориболя. Прозвучит вокальный цикл Таривердиева на стихи средневековых японских поэтов, на стихи Леонида Мартынова, фортепианные прелюдии из кинофильмов разных лет и цикла "Настроения".

Микаэл Таривердиев (1931-1996) - российский композитор, народный артист РСФСР (1986). Особую известность ему принесли песни, романсы, оперы "Граф Калиостро", "Ожидание", балет "Девушка и смерть", а также музыка к более чем сотне фильмам, в числе которых - "Семнадцать мгновений весны" и "Ирония судьбы, или С легким паром". За свое творчество был удостоен Государственной премии СССР (1977).