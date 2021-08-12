Кинофестиваль "Окно в Европу" в Выборге откроется фильмом "Дело" Алексея Германа-младшего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Фильмом "Дело" Алексея Германа-младшего откроется XXIX Фестиваль российского кино "Окно в Европу", который состоится в Выборге с 27 августа по 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

"Фильм "Дело" Алексея Германа-младшего откроет кинофестиваль "Окно в Европу", символом которого в этом году станет образ, созданный Юрием Никулиным в кинофильме Алексея Германа-старшего "Двадцать дней без войны". Выбор символики фестиваля 2021 года не случаен - в этом году исполняется 100 лет со дня рождения знаменитого артиста", - рассказали в пресс-службе.

Церемония открытия в кинотеатре "Выборг Палас" начнется с показа короткометражного документального фильма "Победа" режиссера Владимира Сидорова. После этого зрители увидят фильм Германа-младшего.

Картина "Дело" участвовала в программе "Особый взгляд" 74-го Каннского кинофестиваля. Она рассказывает историю преподавателя вуза в одном небольшом городе. Как отмечал ранее режиссер, главный герой борется за справедливость, отстаивает свои идеалы и свое имя, а порой и право на жизнь. Съемки картины проходили в условиях пандемии, из-за которой Герман-младший приостановил работу над фильмом "Воздух", но заняли всего 25 дней.

Планируется, что в день открытия фестиваля "Окно в Европу" режиссеры Александр Сокуров и Константин Лопушанский представят кинематографические работы студентов Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Во второй половине дня в библиотеке Алвара Аалто состоится открытие международной мультимедийной выставки "Приглянувшиеся", а в кинотеатре "Выборг Палас" пройдет показ одноименного фильма Ашота Джазояна. В этот же день в церкви Святых Петра и Павла пройдет концерт фестиваля "В сторону Выборга", приуроченный к 90-летию со дня рождения композитора Микаэла Таривердиева.

Кинофестиваль "Окно в Европу" проводится в Выборге ежегодно с 1993 года. Его учредителями являются Министерство культуры РФ, правительство Ленинградской области и Русско-Европейская киноассоциация (RECA). Среди главных задач смотра - популяризация национального киноискусства и продвижение новых российских фильмов. У истоков фестиваля стояли кинорежиссеры Марлен Хуциев и Савва Кулиш, а также композитор Микаэл Таривердиев.