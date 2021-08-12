Ремейк российского фильма "Призрак" снимут в Китае

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Китайская киностудия Erdu Film приобрела у студий СТВ и "Водород" права на производство ремейка картины "Призрак", которая выходила в России в 2015 году. Как напомнили ТАСС в пресс-службе кинокомпании "Водород", в картине сыграли Федор Бондарчук и Семен Трескунов.

"Российские продюсеры Сергей Сельянов, Михаил Врубель и Александр Андрющенко подписали с китайскими партнерами меморандум о намерении принять в производстве картины непосредственное участие", - отметили в кинокомпании. Состав творческой команды, которая будет работать над фильмом, пока не разглашается.

"Это очень воодушевляющий фильм и одновременно с этим очень развлекательный, нацеленный на массового зрителя. Несмотря на то, что история происходит в России, с русскими героями, она по своей сути очень глобальная, будет легко понята и принята китайским зрителем", - привели в пресс-службе слова продюсера Erdu Film Бена Цзи. Китайская киностудия намерена запустить проект уже в этом году. Генеральный продюсер со стороны Китая известен крупными международными проектами, в том числе картиной The Meg, собравшей в мировом прокате более $500 млн.

Руководитель кинокомпании СТВ - продюсер Сергей Сельянов сообщил, что компания сотрудничала с Китаем еще на картине "Монгол" в 2007 году. "Но тогда, конечно, речь не шла о том, чтобы китайские продюсерские компании приобретали лицензии на производство ремейков отечественных картин. Это интересный опыт, надеюсь, он откроет нам новые интересные возможности", - сказал Сельянов.

Как отметил продюсер кинокомпании "Водород" Михаил Врубель, эта сделка несет в себе серьезный потенциал развития дальнейших отношений с китайскими партнерами. "Мы получаем как возможность совместной работы, что является интересным новым опытом, так и серьезные коммерческие перспективы, участвуя в создании картины, которая выйдет в китайский прокат. С нетерпением ждем, когда китайская сторона приступит к формированию творческой команды", - заявил он.

О фильме

По сюжету фильма амбициозный авиаконструктор Юрий Гордеев, будучи в шаге от своего триумфа, погибает в автокатастрофе и становится призраком. Его никто не видит и не слышит, кроме школьника Вани Кузнецова, чье существование и при жизни остается не замеченным ни для кого. Он боится даже заговорить с девочкой, в которую влюблен. А у Юры есть неделя, чтобы закончить дело своей жизни и поднять в воздух самолет, над которым он работал последние годы. Ваня - единственный, кто может ему помочь. Оригинальную версию фильма снял режиссер Александр Войтинский.

Кинокомпания СТВ создана в 1992 году. Среди фильмов компании: "Брат", "Особенности национальной рыбалки", "Бумер", "Аритмия", "Салют-7", анимационные франшизы "Три богатыря" и "Иван Царевич и Серый волк" и многие другие. Кинокомпания "Водород" основана в 2011 году. На счету студии - фильмы "Притяжение", "Лед", "Вторжение", "Лед 2".