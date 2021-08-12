Первую известную науке скульптуру Александра Невского представили на выставке во Владимире

ВЛАДИМИР, 12 августа. /ТАСС/. Выставка "Александр Невский: легенда о святом", посвященная истории почитания князя как святого, открылась в четверг в центре "Палаты" Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Экспозиция организована в рамках всероссийского межмузейного проекта, который объединяет выставки во Владимире, Великом Новгороде и Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС директор Санкт-Петербургского Института истории РАН Алексей Сиренов.

"Самый, пожалуй, новый для исследователей экспонат - это скульптура Александра Невского из села Ворша [Владимирской области]. Я ее увидел так близко впервые, а это самая ранняя скульптура Александра Невского конца XVII - начала XVIII века. Религиозная православная скульптура, на которой Александр Невский изображен в виде монаха. То есть здесь мы сможем увидеть самую раннюю скульптуру Невского в мире - мы говорим о начале такой традиции, которая сегодня исчисляется сотнями или тысячами", - сказал собеседник агентства.

Среди 240 предметов из фондов музея-заповедника и частных коллекций также представлены иконы, картины и археологические находки. Тема выставки связана с тем, что владимирская земля до начала XVIII века была главным центром почитания Александра Невского как святого. Мощи святого покоились в Богородице-Рождественском монастыре Владимира до перенесения в Санкт-Петербург в 1724 году.

"Так получилось, что из-за величины, из-за масштабности этой фигуры Александра Невского чаще всего воспринимают в общероссийском масштабе или как Новгородского князя. Но на самом деле он был великим Владимирским князем и княжил здесь с 1252 по 1263 годы. После того, как он умер, началось местное почитание, то есть еще не будучи объявленным официально канонизированным, Александр Невский был местночтимым владимирским святым, и это продолжалось вплоть до 1547 года, когда при Иване Грозном он был официально канонизирован", - отметил генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков.

В июне 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Князь Александр Невский (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Стараниями Александра Невского проповедь христианства распространилась в северные земли поморов. Он также способствовал созданию православной епархии в Золотой Орде. Александр Невский канонизирован в 1547 году.