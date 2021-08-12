Выставка фотографий Таривердиева открылась в Москве к 90-летию со дня рождения композитора

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский национальный музей музыки в четверг представил выставку к 90-летию композитора Микаэла Таривердиева о его увлечении, любовь к которому соперничала с музыкой, - фотографии. В экспозицию вошли около 30 его работ, снятых и проявленных рукой маэстро, передает корр. ТАСС.

"Мы делали уже несколько выставок, связанных с Микаэлом Леоновичем: показывали его звуковую студию, музыкальные инструменты, ноты. Но искусство фотографии - это отдельная сторона жизни композитора", - заметил гендиректор Музея музыки Михаил Брызгалов.

Первую экскурсию провела вдова маэстро Вера Таривердиева. "Есть фотография Микаэла Леоновича, где ему лет восемь, и он уже с фотоаппаратом, - рассказала она. - Он начал заниматься фотографией еще в первых классах общеобразовательной школы и пронес это увлечение через всю свою жизнь".

"Без фотоаппарата он никуда не ездил", - отметила вдова. Именно снимки из путешествий второй половины 1970-х годов составили основу выставки "Я ловил ощущения". На них - зарисовки маэстро о людях и пейзажах США, Мексики, Кубы, Японии, Франции и Финляндии.

Особое место занимает автопортрет Таривердиева. По словам вдовы, он не ходил в фотоателье, и даже в его паспорте была собственная работа. Символично, что по стилистике и настроению на главный портрет экспозиции похоже изображение супруги Веры.

Гости Музея музыки также могут увидеть личные фотокамеры Таривердиева, катушки для пленки, фотоувеличитель и часть обширной домашней библиотеки маэстро по фотомастерству: справочники, энциклопедия. Выставка будет работать до 22 сентября.

Микаэл Таривердиев (1931-1996) - советский и российский композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, один из самых известных композиторов на всем пространстве бывшего Советского Союза. Автор нескольких опер и балетов, большого числа вокальных циклов, инструментальных концертов, музыки к 132 фильмам, в том числе - "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Семнадцать мгновений весны", "Ирония судьбы, или с Легким паром!".

Маэстро отметил бы 90-летие 15 августа.