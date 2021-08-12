Музей городской скульптуры получил помещения на Невском проспекте взамен отданных РПЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга предоставили Государственному музею городской скульптуры помещения на Невском проспекте взамен тех, что будут переданы Русской православной церкви (РПЦ). Об этом ТАСС сообщили в четверг в городском комитете по имущественным отношениям (КИО).

"Распоряжениями Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Музей городской скульптуры получил в оперативное управление и в безвозмездное пользование помещения по адресу: Невский проспект, дом 19. Помещения переданы для размещения музейной коллекции", - отметила представитель пресс-службы комитета.

В октябре прошлого года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой передать церкви шесть зданий, расположенных на площади Александра Невского, которые относятся к комплексу Государственного музея городской скульптуры.

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и святого благоверного князя Александра Невского - первый каменный храм Петербурга. Она была построена в 1717-1724 годах (возведение каменного Петропавловского собора взамен деревянного завершилось только в 1733 году). В советское время храм стал филиалом Музея городской скульптуры.

Здание на Невском, 19 также известно, как Дом Строгановых. По данным краеведов, первый полутораэтажный дом на участке построен в 1740-х гг. для А. Д. Янкова, адъютанта генерал-фельдмаршала П. С. Салтыкова. В 1863-1864 гг. архитектор К. И. Лоренц изменил отделку фасада, надстроив дополнительные помещения. Последний раз дом перестраивался в 1951 году по проекту архитектора Г. И. Иванова, фасад получил оформление в приемах неоклассицизма.