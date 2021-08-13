Актер Владимир Вдовиченков отмечает 50-летний юбилей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российский актер театра и кино, Заслуженный артист России Владимир Вдовиченков, который 13 августа отмечает 50-летний юбилей, убедителен и правдив во всех ролях, заявил ТАСС режиссер Алексей Попогребский, который работал с актером на съемках сериала "Оптимисты".

"Поздравляю Владимира с юбилеем - артиста с уникальной, самобытной органикой и харизмой, убедительного и правдивого во всех ролях", - сказал собеседник агентства.

В сериале Вдовиченков исполнил роль дипломата Григория Бирюкова. Режиссер назвал эту работу актера точной и выразил надежду на новые совместные проекты.

"Я был абсолютно счастлив тому, насколько точно он воплотил на экране образ дипломата Бирюкова в нашем сериале "Оптимисты", и надеюсь, что когда-нибудь снова выпадет шанс с Володей поработать", - сказал Попогребский.

Крутой актер

В свою очередь режиссер Клим Шипенко, снявший Вдовиченкова в картинах "Салют-7" и "Декабрь", заявил ТАСС, что всегда был и остается большим поклонником этого актера, отметив, что с возрастом он становится многограннее.

"Наша первая с ним совместная работа случилась пять лет назад на картине "Салют-7". Но до того, как еще начал работать с Володей, я был большим его поклонником, еще с фильма "Бумер". Я считаю его одним из крутейших мужчин в нашем кино, помимо того, что актер он крутой, он еще и крутой мужик. Это очень большая редкость. И классно, что Володя с возрастом становится характернее, интереснее, многогранней", - заявил Шипенко.

Он отметил, что с возрастом Вдовиченков не утрачивает свою какую-то чисто мужскую харизму, сравнимую с харизмой Владимира Высоцкого. "Поэтому мы и продолжили наше сотрудничество на фильме "Декабрь", в котором он снялся в этом году и который еще выйдет. Надеюсь, что мы с ним еще не раз поработаем", - добавил собеседник агентства.

Он пожелал юбиляру интересных проектов и ролей. "Что еще можно пожелать актеру? Только какого-то творческого разнообразия для того, чтобы его потенциал был бесконечным. Его многие режиссеры пытались и не только пытались, а раскрывали с самых разных сторон. 50 лет - это крутая дата, для мужчины это только начало", - сказал Шипенко.

Об актере

Владимир Вдовиченков родился 13 августа 1971 года в городе Гусев Калининградской области. Он окончил Кронштадскую мореходную школу, после чего несколько лет служил на флоте. В 1997 году Вдовиченков поступил во ВГИК, где учился в мастерской Георгия Тараторкина.

Сниматься в кино актер начал уже в студенческие годы. Одной из первых его работ стала роль в картине "Президент и его внучка" (1999) Тиграна Кеосаяна. Большая известность пришла к артисту после выхода сериала "Бригада" (2002) Алексея Сидорова о четырех друзьях детства, которые прокладывают себе путь в криминальном мире. Всего актер сыграл свыше 70 ролей в кино и сериалах, среди проектов с его участием - "Бумер" (2003) Петра Суслова, "Время собирать камни" (2005) Алексея Карелина, "Человек у окна" (2009) Дмитрия Месхиева, "Левиафан" (2014), "Нелюбовь" (2017) Андрея Звягинцева и другие.

С 2003 года Вдовиченков является артистом Театра имени Вахтангова. На данный момент он задействован в постановках "Ветер шумит в тополях" и "Дядя Ваня" Римаса Туминаса.