Эстонская труппа Fine5 Dance Theatre выступит на фестивале Context Дианы Вишневой

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Выступление эстонской танцевальной компании Fine5 Dance Theatre заменит спектакль-лекцию Moving with Pina ("Двигаясь вместе с Пиной") Кристианы Морганти в программе IX Международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva, который пройдет с 29 августа по 4 октября. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе смотра.

"Сегодняшнее время непростое для всего театрального мира, и зрители с пониманием относятся к внезапным отменам спектаклей. Мы верим, что нам удастся привезти работу Кристианы Морганти, посвященную Пине Бауш, в следующий раз. И я очень благодарна танцевальной компании Fine5, которая так живо и быстро откликнулась на наше приглашение", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя фестиваля, примы-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой.

В Москве и Санкт-Петербурге одна из самых известных независимых эстонских трупп покажет постановку, отражающую эмоции и мысли артистов в период изоляции.

Изменения произошли и в параллельной программе смотра: впервые она будет включать звуковую лабораторию для композиторов и постановщиков под руководством композитора, пианистки и театрального художника-технолога из Швейцарии Фредерик Жарабо. "В процессе работы участники создадут междисциплинарные произведения: уникальный танцевальный перформанс и музыкальное сопровождение к нему. Как отмечает сама композитор, занятия будут проходить в формате импровизации, и каждый участник, музыкант или постановщик станет неотъемлемой частью процесса", - рассказали организаторы. Занятия пройдут в Москве 27 и 28 сентября.

В российской и международной программах фестиваля зрители увидят балеты "Шут" и "Шахерезада", футуристический спектакль Pasionaria ("Пассионария") от испанского коллектива La Veronal, премьеру "Бумажный человек" хореографа Павла Глухова, междисциплинарный проект Nafs ("Эго") по мотивам древнетатарской поэмы "Кыйссаи Йосыф" ("История Иосифа") обладателя приза зрительских симпатий и награды лучшему танцовщику Конкурса молодых хореографов - 2020 Нурбека Батуллы, а также Вечер современной хореографии.

Также поклонников балета ждут фотолаборатория израильского фотографа Аскафа Авраама, работающего с хореографом Охадом Наарином и труппой "Батшева", блок танцевальных мастер-классов от хореографов из России, США и Испании. Кинопрограмма фестиваля включает четыре документальных фильма об индустрии танца и культовых фигурах в истории современной хореографии: "Твайла Тарп: В движении", "Без барьеров" о художнике и танцоре Билле Шенноне, который ставил хореографию для шоу Cirque du Soleil, "Галантные Индии: Перезагрузка" о французской танцевальной революции в Парижской национальной опере, "Алвин Эйли: Визионер танца". Кроме того, Context. Diana Vishneva начнет издание книг о современной хореографии.

О фестивале

Фестиваль Context был создан Дианой Вишневой в 2013 году. Каждый год смотр представляет российскому зрителю мировые премьеры, совместные работы, постановки, заслужившие высокую оценку критиков. Агентство ТАСС выступает информационным партнером проекта.