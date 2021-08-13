Военные оркестры снова сыграют в парках столицы

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. В рамках подготовки к Международному фестивалю военных оркестров "Спасская башня" в субботу состоятся выступления военных музыкантов в двух парках Москвы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе дирекции Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

"В 12 часов в парке культуры и отдыха "Сокольники" на Симфонической эстраде начнет выступление постоянный участник фестиваля "Спасская башня" - Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В 16 часов в парке культуры и отдыха "Измайловский" на эстраде "Солнечная" состоится концерт Военного Образцового оркестра Почетного караула", - отмечается в сообщении.

Первый раз программа "Военные оркестры в парках" была реализована дирекцией фестиваля "Спасская башня" в 2016 году на территории ВДНХ. В 2017 году программа выступлений оркестров была расширена. Увеличилось количество концертов и городских площадок, задействованных в рамках проекта. Всего состоялось 12 концертов в 11 парках и садах Москвы.

XIV-й Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате "COVID-free".