В Брянской области создадут музей, посвященный князю Михаилу Романову

ТАСС, 13 августа. Музей, посвященный жизни младшего брата императора Николая II Великого князя Михаила Романова, планируют открыть в 2023 году в его бывшей усадьбе в селе Локоть Брасовского района Брянской области в рамках федерального проекта "Императорский маршрут". Для экспозиции закуплено более 100 предметов XIX века, в том числе мебель, каминные часы, книги, элементы домашнего обихода, сообщили ТАСС в департаменте культуры Брянской области.

"Одно из важнейших направлений работы - создание в Брянской области музея Великого князя Михаила Александровича. Экспозиция музея разместится в одном из зданий бывшей усадьбы - так называемом Доме архитектора. <…> Его открытие запланировано после проведения реставрационных работ и закупки экспонатов, ориентировочно - в 2023 году", - сказали в департаменте.

В музее будут воссозданы интерьеры, соответствующие историческому периоду, на эти цели из бюджета региона направили 1,5 млн рублей. Закуплено более 100 различных предметов, в том числе мебель, посуда, элементы домашнего обихода, напольные и настольные часы, книги. "О великолепии интерьеров усадьбы и их оформлении расскажут такие экспонаты, как каминные часы из бронзы с золочением, комплекты мебели - стулья, диваны и другие предметы. Одно из наиболее ценных приобретений - икона "Святой Михаил Архангел", написанная на Афоне в конце XIX века. Иконы с ликами святого были особо почитаемы в семье Михаила Александровича, так как он был небесным покровителем Великого князя", - отметили в департаменте.

Усадьба Романовых расположена в 75 км от Брянска в центре села Локоть, административного центра Брасовского района. Ранее она принадлежала роду графов Апраксиных, была выкуплена Удельным ведомством Министерства императорского двора для великого князя Георгия Александровича Романова, а после его смерти в 1899 году перешла к великому князю Михаилу Александровичу, родному брату императора Николая II. В большой усадебный комплекс входил в том числе деревянный дом-дворец (сгорел в 1943 году), дом архитектора, несколько зданий конного и винокуренного заводов, а также парк с несколькими прудами и системой аллей.

Как сообщалось, в усадьбе в 2021 году началась реставрация парка, первый этап завершился в июне, выполнили планировку территории, восстановили большой и малый фонтаны, сеть тропинок, установили ограждения, скамейки, урны. Второй этап реставрации планируют завершить в 2022 году, проект подразумевает установку Чайного домика - деревянного одноэтажного строения с флигелями, благоустройство территории, установку скульптуры журавля на одном из фонтанов.

О проекте

В 2019 году Брянская область присоединилась к проекту "Императорский маршрут", соглашение об этом подписали губернатор Александр Богомаз, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, председатель совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества" Анна Громова. Проект реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с Фондом, маршрут включает не только места памяти представителей дома Романовых, но и места их пребывания - резиденции, места официальных визитов, посещений и паломничеств.