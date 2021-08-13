{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Брянской области создадут музей, посвященный князю Михаилу Романову

Для экспозиции закуплено более 100 предметов XIX века

ТАСС, 13 августа. Музей, посвященный жизни младшего брата императора Николая II Великого князя Михаила Романова, планируют открыть в 2023 году в его бывшей усадьбе в селе Локоть Брасовского района Брянской области в рамках федерального проекта "Императорский маршрут". Для экспозиции закуплено более 100 предметов XIX века, в том числе мебель, каминные часы, книги, элементы домашнего обихода, сообщили ТАСС в департаменте культуры Брянской области.

"Одно из важнейших направлений работы - создание в Брянской области музея Великого князя Михаила Александровича. Экспозиция музея разместится в одном из зданий бывшей усадьбы - так называемом Доме архитектора. <…> Его открытие запланировано после проведения реставрационных работ и закупки экспонатов, ориентировочно - в 2023 году", - сказали в департаменте.

В музее будут воссозданы интерьеры, соответствующие историческому периоду, на эти цели из бюджета региона направили 1,5 млн рублей. Закуплено более 100 различных предметов, в том числе мебель, посуда, элементы домашнего обихода, напольные и настольные часы, книги. "О великолепии интерьеров усадьбы и их оформлении расскажут такие экспонаты, как каминные часы из бронзы с золочением, комплекты мебели - стулья, диваны и другие предметы. Одно из наиболее ценных приобретений - икона "Святой Михаил Архангел", написанная на Афоне в конце XIX века. Иконы с ликами святого были особо почитаемы в семье Михаила Александровича, так как он был небесным покровителем Великого князя", - отметили в департаменте.

Усадьба Романовых расположена в 75 км от Брянска в центре села Локоть, административного центра Брасовского района. Ранее она принадлежала роду графов Апраксиных, была выкуплена Удельным ведомством Министерства императорского двора для великого князя Георгия Александровича Романова, а после его смерти в 1899 году перешла к великому князю Михаилу Александровичу, родному брату императора Николая II. В большой усадебный комплекс входил в том числе деревянный дом-дворец (сгорел в 1943 году), дом архитектора, несколько зданий конного и винокуренного заводов, а также парк с несколькими прудами и системой аллей.

Как сообщалось, в усадьбе в 2021 году началась реставрация парка, первый этап завершился в июне, выполнили планировку территории, восстановили большой и малый фонтаны, сеть тропинок, установили ограждения, скамейки, урны. Второй этап реставрации планируют завершить в 2022 году, проект подразумевает установку Чайного домика - деревянного одноэтажного строения с флигелями, благоустройство территории, установку скульптуры журавля на одном из фонтанов.

О проекте

В 2019 году Брянская область присоединилась к проекту "Императорский маршрут", соглашение об этом подписали губернатор Александр Богомаз, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, председатель совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества" Анна Громова. Проект реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с Фондом, маршрут включает не только места памяти представителей дома Романовых, но и места их пребывания - резиденции, места официальных визитов, посещений и паломничеств.

Теги
РоссияБрянская область
"Спасти Бритни Спирс". От кого и почему интернет требует освободить певицу
Вот уже 13 лет она не может распоряжаться своими деньгами без опекуна
"Спасти Бритни Спирс".
Читать полностью