Музыка из мультфильмов "Оранжевая корова" и "Зебра в клеточку" появится на стримингах

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Музыкальные композиции из новых проектов киностудии "Союзмультфильм" станут доступны на российских и зарубежных платформах в рамках соглашения студии с компанией Universal Music Group. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе "Союзмультфильма".

"Universal Music Group и киностудия "Союзмультфильм" заключили соглашение, согласно которому ведущий мировой лейбл станет эксклюзивным дистрибьютером музыкальных композиций из новых мультсериалов "Союзмультфильма". Песни и мелодии из таких проектов, как "Оранжевая корова", "Енотки", "Простоквашино", и многих других уже с августа этого года начнут появляться на крупнейших платформах - "Яндекс.Музыка", "Сберзвук", Apple Music, Spotify, Youtube Music и других", - сообщили в "Союзмультфильме".

По словам председателя правления киностудии Юлианы Слащевой, "традиционно мультфильмы киностудии "Союзмультфильм" славились не только богатством изобразительного выражения, но и своей музыкальностью". В новых проектах студия также уделяет особое внимание музыкальному сопровождению. Например, композиции для мультсериала "Оранжевая корова" написал классик киномузыки Александр Зацепин, "Зебра в клеточку" - Максим Дунаевский.

"Помимо этого, в этом году "Союзмультфильм" запустил первый в России мультсериал-мюзикл для дошкольников под названием "Енотки", где каждый из семи персонажей олицетворяет одну из музыкальных нот, - отметили в пресс-службе. - Здесь звучат не только запоминающиеся песни - герои знакомят зрителей с многообразием мировой музыки, представляя совершенно разные стили: от народных мотивов до зажигательного рок-н-ролла и регги".

В первый альбом, выпущенный в рамках сотрудничества, вошли композиции из "Оранжевой коровы", с пятницы он доступен на всех стриминговых сервисах.