Эрмитаж заявил о недобросовестном использовании его экспонатов музыкантом Линдеманном

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж заявил о недобросовестном использовании его имени и предметов из его собрания немецким музыкантом Тиллем Линдеманном, выпустившим серию NFT (виртуальный актив - невзаимозаменяемый токен) с цифровыми изображениями, подготовленными во время съемок в музее. Соответствующее сообщение опубликовано в пятницу в Telegram-канале музея.

"В мае 2021 года Эрмитаж, учитывая контекст Года Германии, разрешил в музее съемку клипа на песню "Любимый город" немецким музыкантом Тиллем Линдеманном. Но на днях стало известно, что господин Линдеманн выпускает серию NFT с цифровыми изображениями, подготовленными в Эрмитаже во время съемок. Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, еще и с указанием "Hermitage Edition", не было и не могло быть согласовано с музеем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предостережение о нарушении лицензионной политики музея, направленное Линдеманну на стадии анонса его проекта "NFTill", не получило отклика, и нелегальные токены были выгружены на маркетплейс. "Теперь Эрмитаж, вероятно, одним из первых музеев в мире, столкнулся с недобросовестным использованием его имени и произведений в сфере NFT", - сказали в музее.

В Эрмитаже считают, что данный случай не относится к разряду тех, когда "можно было бы сослаться на непроработанность мирового законодательства в этой сфере или банальное незнание". В музее указали на то, что "господин Линдеманн лично подписал договор с Эрмитажем, где четко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе".

NFT (non-fungible tokens) - это цифровой сертификат, хранящийся в блокчейне, который дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио и любые другие цифровые товары. Невзаимозаменяемый токен является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году. За время существования NFT было продано свыше 5 млн токенов.