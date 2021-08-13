Фильм о ментальных проблемах молодежи и джазовый лагерь создадут на гранты "Тавриды"

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Участники заезда "Вкусный джаз" форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида", который проходит в Крыму, получили 10 грантов на реализацию проектов в сфере культуры. На средства грантов, в частности, планируется снять фильм о ментальном здоровье молодежи, организовать летний джазовый лагерь в Самарской области и провести игру на развитие архитектурной стрессоустойчивости, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе мероприятия.

"В составе заезда состоялся Всероссийский конкурс молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу "Россия - страна возможностей". Экспертная комиссия конкурса рекомендовала к присуждению грантовых средств проекты 10 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Курской, Самарской, Свердловской, Ульяновской областей, республик Алтай, Мордовия и Кабардино-Балкарской Республики. Общая сумма грантовой поддержки составила 6,18 млн рублей", - говорится в сообщении.

Среди получателей - Александра Свинцова из Москвы с грантом в размере 1,2 млн рублей на проведение турнира "Дорога к мечте" для студенческих команд, победители которого смогут выступить на Международном фестивале команд КВН "КиВиН-2022" в городе Сочи. Такая же сумма будет направлена на проект Дарьи Пашковой из Санкт-Петербурга "Промышленность.Инновации.Дизайн" / Industry.Innovation.Design 2, который позволит создать условия для развития студентов, изучающих модный дизайн, и даст им возможность начать работать по специальности. Кроме того, 1,1 млн рублей решено выделить на проведение летнего джазового лагеря Moving Club - проект представил Денис Рыбаков из Самарской области.

"Мы организуем лагерь для музыкальных коллективов и сольных исполнителей. На протяжении трех дней лучшие молодые музыканты Самары и ближайших областей пройдут комплексную образовательную программу, включающую прогрессивные технологии музыкального образования. Проект является уникальным не только для Самарской области, но и для Приволжского федерального округа в целом", - приводятся в сообщении слова Рыбакова.

В пресс-службе добавили, что также среди победителей грантового конкурса Аким Рудаков из Курской области - творческая мастерская по созданию личного творческого портфолио для детей-сирот, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в сельской местности. Никита Сафонов из Республики Алтай представил проект "Подкаст "Есть тема!", в рамках которого планируется обсуждать социальные, научно-популярные темы и вопросы, связанные с образованием, личностным ростом и развитием молодежи Алтая. Андрей Хмельников из Нижегородской области заявил долгосрочный проект: для молодых музыкантов на базе музыкального колледжа несколько раз в месяц будут проходить творческие встречи, мастер-классы и круглые столы с участием приглашенных педагогов, а итогом работы станет отчетный концерт. Анастасия Захарова из Ульяновской области организует конкурс - игру на развитие архитектурной стрессоустойчивости, в процессе которой студенты разработают концепцию проекта на заданную ведущими тему.

Кроме того, планируется снять несколько видеопроектов: Анзор Сабаничев из Кабардино-Балкарии заявил короткометражку "Убежище" о проблемах, связанных с ментальным здоровьем молодежи, Никита Шевораков из Республики Мордовия хочет показать в своем проекте "уникальный и богатый мир мордовской национальной культуры", а Ксения Каминская представила социальный медиапроект "Диджитал дети: как вернуть киберНЕзависимость" - в его рамках ученики инклюзивной телестудии снимут специальный репортаж на тему интернет-зависимости.

О "Тавриде"

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование".