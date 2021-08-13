Филипп Янковский получил приз независимых кинокритиков Boccalino d'Oro в Локарно

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Актер Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro на фестивале в Локарно за главную роль в фильме "Иван Денисович", сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала "Россия-1".

"Итоги кинофестиваля будут подведены в субботу, но уже стало известно, что исполнитель главной роли в фильме Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021", - отметили в пресс-службе.

Мировая премьера полнометражного фильма Глеба Панфилова "Иван Денисович" (в международной версии "100 minutes") состоится вечером 13 августа на 74-м международном кинофестивале в Локарно на площади Piazza Grande. Картину по мотивам произведения Александра Солженицына публике представят автор сценария и режиссер Глеб Панфилов, актеры Филипп Янковский и Инна Чурикова.

"Это огромное счастье работать с таким великолепным режиссером, как Глеб Панфилов. Моя задача была прожить жизнь человеческого духа. Мы сразу договорились: когда Шухов сидит в лагере, я при всей боли играю самый счастливый день его жизни. Глеб Анатольевич очень четко поставил мне задачу сыграть улыбку через боль. Я хочу посвятить эту роль моей матери", - привели в пресс-службе высказывания Янковского на пресс-конференции.

Панфилов в свою очередь рассказал, что в фильме затрагиваются события из жизни Ивана Денисовича, когда ему осталось сидеть в лагере десять дней. "Десять последних дней из десяти лет срока. И чем ближе срок окончания, тем опаснее и страшнее становится, потому что можно запросто получить новый срок за любую, даже маленькую, провинность. Мне пришлось придумать и написать эпизоды, которых в рассказе Солженицына нет. Это нелегкая работа сценариста, потому что это выходит за рамки рассказа. Но это необходимо для киносюжета, чтобы зритель понимал, что происходит на экране", - привели в пресс-службе его слова.

В свое время Premio Boccalino d'Oro получали режиссер Никита Михалков и генеральный директор Госфильмофонда Николай Бородачев, иранский режиссер Аббас Киростами, британский режиссер Питер Гринуэй, швейцарская актриса Карла Юри, финский режиссер Аки Каурисмяки.

О фильме

Рядовой солдат Иван Шухов по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным. Среди снегов заключенные строят будущий завод - гигант космической промышленности. Несмотря на унижения и страх, Иван сохраняет честность, открытость миру, народную мудрость и веру в чудо. Герой отбывает последние дни из 10 лет заключения.

Фильм "Иван Денисович" производства кинокомпании "ВЕРА", телеканала "Россия" при поддержке министерства культуры РФ выйдет в российский прокат 23 сентября 2021 года. Дистрибьютор картины - кинокомпания "Централ Партнершип".

Роли играют Филипп Янковский, Инна Чурикова, Владимир Еремин, Артур Бесчастный, Александр Коротков, Михаил Хмуров, Сергей Карякин и другие. Текст от автора читает Леонид Ярмольник. Автор сценария и режиссер - Глеб Панфилов, операторы-постановщики - Михаил Агранович, Михаил Хасая, продюсеры Антон Златопольский, Максим Панфилов, Ирина Савина.