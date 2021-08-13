В Подземном музее парка "Зарядье" пройдет выставка художника-нонконформиста Олега Целкова

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Новая выставка современных художников в рамках проекта SOVRISK #напотоке откроется 19 августа в Подземном музее парка "Зарядье". В этот раз зрители увидят работы художника-нонконформиста Олега Целкова, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе парка.

"Девятнадцатого августа приглашаем на открытие шестой выставки проекта SOVRISK #напотоке в Подземном музее парка "Зарядье". В обновленной экспозиции будет показана картина художника-нонконформиста Олега Целкова - дань памяти ушедшему в июле мастеру. Также на выставке зрители увидят премьерную работу [художника-примитивиста] Олега Хвостова и NFT-арт [цифровые произведения искусства] от Артемия Лебедева, Хелен Анвор и Павла Харитонова", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в обновленной экспозиции SOVRISK #напотоке также представят работу "Без названия" молодого художника Дмитрия Шабалина. За это произведение проголосовало больше всего посетителей предыдущей выставки проекта.

Подземный музей парка "Зарядье" - интерактивное пространство, построенное вокруг сохранившегося белокаменного основания Китайгородской стены XVI века. В 2020 году Подземный музей стал домом проекта #три: в формате "быстрых выставок" состоялись девять экспозиций, где были представлены работы Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Зураба Церетели, Константина Худякова, Александра Виноградова и Владимира Дубосарского. Формат оказался своевременным и востребованным, и за год Подземный музей посетили более 30 тыс. человек. Весной 2021 года Подземный музей представил новый проект SOVRISK #напотоке - теперь это пространство для показа современного искусства, где особая роль отведена зрителю.

О художнике

Олег Целков родился в семье экономистов, работавших на авиационном заводе. Учился с 1949 по 1953 в московском художественном училище МСХШ, один год проучился в Белорусском театрально-художественном институте в Минске, еще год - в Академии художеств им. И.Е. Репина в Ленинграде, откуда был исключен.

Его первая квартирная выставка состоялась в Москве в 1956 году. Первая официальная персональная выставка прошла в 1965 году в Институте атомной физики им. Курчатова в Москве. С 1970-х годов Целков выставляется в Европе и США. В связи с конфликтом, возникшим с советскими властями, художник в 1977 году покинул СССР и проживал в Париже. В июне 2015 года получил гражданство России.

В 2004 году в России прошли две его персональные выставки. В 2005 году Целков был удостоен премии "Триумф".

Целков умер 11 июля на 87-м году жизни в Париже.