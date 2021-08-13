В Карелии открылся международный музыкальный фестиваль на открытом воздухе

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль Ruskeala Symphony в пятницу открылся в горном парке "Рускеала" в Карелии. Двухдневная программа началась концертом киномузыки с участием солистов - актрисы Екатерины Гусевой и певца Владислава Косарева в сопровождении симфонического оркестра Карельской государственной филармонии.

"Первый концерт в горном парке "Рускеала" посвящен музыке из кино - популярной, хорошо известной, но в непривычном звучании - в исполнении cимфонического оркестра Карельской филармонии", - сказал ТАСС министр культуры республики Алексей Лесонен. По его словам, подготовка к каждому фестивалю начинается сразу после окончания предыдущего. Последние два года пандемия вносит свои сложности в этот процесс - и организаторам, и участникам, и гостям приходится соблюдать ограничения. Так, например, в этом году для всех зрителей помимо билета на входе нужно иметь также справку о вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни или отрицательный ПЦР-тест.

"Но мы видим, что все усилия стоят того: многие зрители приезжают на фестиваль каждый год, и каждый год фестиваль удивляет их", - добавил министр.

В 2021 году фестиваль продлится два дня. Основная часть пройдет в субботу. Как сказали журналистам на брифинге его организаторы, зрителей ожидают программы разных музыкальных стилей и направлений. Традиционно запланировано выступление музыкантов на воде - в акватории мраморного каньона. На главной площадке в Итальянском карьере появятся оркестр волынщиков Москвы, гитарист и организатор международных фестивалей "Царицыно. Gypsy Jazz" и Gypsysphera Дмитрий Купцов, солисты Мариинского театра Виолетта Лукьяненко (сопрано) и Роман Арндт (тенор).

Впервые в истории фестиваля в горный парк привезли концертный рояль, на котором сыграет джазовый музыкант Даниил Крамер, а также московский пианист Лукас Генюшас. В заключительной программе второго дня он исполнит Первый фортепианный концерт Чайковского.

Фестиваль ежегодно с 2017 года проходит в Карелии. В концертах принимали участие артисты из Франции, Китая и Аргентины, программы проходили в течение нескольких дней. Проект вошел в топ-15 региональных событий страны. А осенью 2020 года Ruskeala Symphony стал обладателем Гран-при национальной премии Russian Event Awards - 2020 в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры".