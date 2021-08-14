Конкурс оперных певцов Елены Образцовой из-за пандемии впервые организовали без жеребьевки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Пандемия внесла коррективы в организацию Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой, на котором впервые с 1999 года была отменена жеребьевка. Все участники были оповещены, что их выступления расставлены по алфавиту, исходя из буквы, на которую начинается их фамилия.

Таким образом, первым утром в субботу на сцену Академической капеллы Санкт-Петербурга, где пройдет весь конкурс, в субботу вышел выпускник Казахского национального университета искусств и Маастрихтской консерватории (Нидерланды), тенор Кудайберген, Абильдин. Он исполнил арию Фауста из одноименной оперы Шарля Гуно и Арию Париса из оперы 'Парис и Елена" Кристофа Виллибальда Глюка. А всего в конкурсе участвуют представители 12 стран Европы и Азии.

"Мы исключили жеребьевку, чтобы избежать большого скопления участников в одном месте, что нежелательно в условиях пандемии, и выстроили выступления всех конкурсантов в алфавитном порядке. Для каждого участника обязательно наличие ПЦР-теста, QR-кода или сертификата о вакцинации. Общая ситуация пандемии не позволила некоторым конкурсантам приехать в Петербург", - сказала на пресс-конференции исполнительный директор конкурса и Культурного центра Елены Образцовой Ирина Чернова. В год 25-летия центра все участники получат в подарок диск с записью легендарного концерта Елены Образцовой, с которым она выступила 20 мая 1981 года в Токио, исполнив партии сопрано и меццо-сопрано.

Еще одним подарком от организаторов стала для участников трехдневная образовательная программа по усвоению итальянской фонетики в вокальной музыке. Этой возможностью с удовольствием воспользовались лауреаты предыдущего конкурса, Дзамболат Дулаев и Сергей Севастьянов, которые вечером выступят в Капелле на открытии конкурса.

Слово лауреата

В этом гала-концерте примет участие и победительница Пятого конкурса Елены Образцовой, солистка Мариинского театра лирико-колоратурное сопрано Ольга Пудова.

"У меня осталось очень светлое воспоминание об этом конкурсе, о его удивительной атмосфере, которая исходила от Елены Васильевны. Я помню, как она радовалась каждому человеку, с какой любовью дарила свои комплименты. Очень рада, что этот конкурс существует, и уже такое количество его лауреатов стали мировыми звездами и поют по всему миру. Я желаю конкурсу процветания. Вы молодцы, что в такое тяжелое время все равно все это организовываете. Надеюсь, что на конкурсе обязательно родятся новые звезды", - сказала певица на пресс-конференции.

Певцы выступят в сопровождении Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра под управлением Михаила Татарникова. Этот же коллектив в третьем туре будет сопровождать выступления финалистов.

Приглашение принять участие в работе жюри принял руководитель арт-агентства Ariosi Management Алессандро Ариози (Италия). Говоря о значимости проведения конкурсов в условиях пандемии, он заявил, что "организаторы предоставляют молодым певцам возможность выступить на конкурсе, и это очень важно для успешного развития их карьеры".

Туры и программы

Первый тур будет проходить в течение четырех дней, до 17 августа. Конкурсанты в сопровождении фортепиано исполнят арии из оперы, кантаты или оратории. Ко второму туру (18-19 августа) будет допущено сорок участников. Они споют два камерных вокальных сочинения русских и зарубежных авторов и оперную арию итальянского композитора. В финальном туре 21 августа, 15 конкурсантов представят интерпретации двух оперных арий. В тот же день конкурс завершится торжественной церемонией награждения победителей.

Вход на все мероприятия смотра бесплатный по пригласительным билетам и предварительной регистрации на сайте Культурного центра Елены Образцовой.

Конкурс проходит в рамках международного фестиваля "Приношение Елене Образцовой" при поддержке Фонда президентских грантов и комитета по культуре Санкт-Петербурга. Этот вокальный смотр входит во Всемирную федерацию международных музыкальных конкурсов (WFIMC). Учредителями выступили благотворительный фонд поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" (Москва) и Культурный центр Елены Образцовой (Санкт-Петербург). Они проводят этот турнир раз в два года. Возраст участников - от 18 до 32 лет.