Новый парадный взвод армии Греции примет участие в фестивале "Спасская башня"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Исторический парадный взвод Академии генерального штаба Греции, сформированный в этом году, примет участие в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". Об этом в субботу сообщили в пресс-службе дирекции фестиваля.

"Вместе с военным оркестром Главного командования военной поддержки Вооруженных сил Греции "Тесей" на фестивале "Спасская башня" выступит исторический парадный взвод Академии генерального штаба Греции", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, исторический парадный взвод Академии генерального штаба Греции был сформирован в 2021 году для участия в ежегодном параде по случаю Дня независимости Греции и празднования 200-й годовщины начала Греческой революции.

"Взвод состоит из 18 курсантов. Маршируют они в исторической парадной форме разных годов, таким образом визуально воплощая слова из гимна академии: "Мундир, чтимый многими поколениями и отмеченный славными деятелями прошлого", - отметили в дирекции фестиваля.

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате COVID-free.