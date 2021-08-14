Фильм "Герда" получил приз молодого жюри фестиваля в Локарно и приз за лучшую женскую роль

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Приз за лучшую женскую роль, а также приз молодого жюри фестиваля в Локарно получила драма "Герда" режиссера Натальи Кудряшовой. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе дистрибьютора "Белые ночи".

"Драма режиссера Натальи Кудряшовой "Герда", участвовавшая в основном конкурсе фестиваля в Локарно, победила в номинации "Лучшая женская роль". Приз - статуэтка "Золотого леопарда" - отправился актрисе-дебютантке Анастасии Красовской. Также фильм получил специальный приз от молодого жюри", - говорится в сообщении.

По словам продюсера фильма Дмитрия Давиденко, фестиваль в Локарно собрал сильнейшую программу фильмов в этом году.

"Из того, что удалось посмотреть, очевидна серьезная конкуренция, и жюри предстоял труднейший выбор. Награждение Анастасии Красовской призом за главную женскую роль доказало точный выбор режиссером исполнительницы главной роли. "Органичная, искренняя, смелая" - звучали эпитеты при награждении. И это очевидная правда! Уверен, что Анастасию ждет большое будущее, не только в российском, но и в мировом кинематографе", - сказал он.

Картина совместного производства "Централ Партнершип" и кинокомпании "Русское возрождение" при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" и телекомпании "Ред Медиа". Дистрибьютор картины в РФ - "Белые ночи", мировой дистрибьютор - Kinology. "Герда" - история провинциальной девушки, которая пытается выбраться из серой жизни на периферии - днем она учится, а по ночам танцует в местном стриптиз-клубе, чтобы обеспечивать себя и маму, которая верит в чудеса и страдает лунатизмом.

Фестиваль в Локарно - один из самых значительных в Европе, относится к категории "А". Каждый август в течение 11 дней швейцарско-итальянский город Локарно становится центром кинематографической жизни разных стран. Фестивальные просмотры проходят в 10 просмотровых кинозалах города, а также в кинотеатре под открытым небом на Пьяцца Гранде. Желающие могут приобрести абонементы, дающие право на посещение всех показов. Лауреатам фестиваля вручается премия - статуэтка леопарда.